'Everything is love', el primer y sorpresivo disco de Beyoncé y Jay-Z

Beyoncé y Jaz-Z sorprendieron al anunciar, al término de su segundo concierto en la capital británica, el lanzamiento de su primer disco juntos, 'Everything is Love' y el vídeoclip del sencillo Apeshit, grabado en el parisino museo del Louvre.

Sin previo aviso, como recogen medios locales, el matrimonio, que se enroló en la gira 'On the run II' el pasado 6 de junio, comenzó a proyectar en el Estadio Olímpico de Londres las primeras imágenes del videoclip en el que aparecen en diversas salas de la pinacoteca francesa rodeados de obras de arte, entre ellas La Gioconda de Leonardo Da Vinci.



La Victoria de Samotracia, la Venus de Milo, La consagración de Napoléon, de Jacques-Louis David, o una esfinge egipcia son otras de las piezas delante de las que posa la pareja que para este proyecto conjunto se hacen llamar 'The Carters' (apellido de Jay-Z, cuyo nombre real es Shawn Corey Carter).



La pareja, que contrajo matrimonio en 2008 y que tiene tres hijos -Blue Ivy y los gemelos Sir y Rumi-, luce varios estravagantes looks en los más de seis minutos de vídeo en el que su estatismo contrasta con los movimientos de decenas de bailarines.

Video tomado de la cuenta YouTube Beyoncé

Solo a partir de media canción, Beyoncé se lanza a bailar, tanto con el grupo como en solitario en escenas rodadas principalmente en el interior del Louvre, aunque la pareja también aparece brevemente en el exterior, junto a la pirámide de cristal por la que se accede al museo.



Un lanzamiento que ha revolucionado a los fans de la pareja, especialmente el vídeo, que ya supera los cuatro millones de visionados en Youtube.



Se trata del primer álbum que Beyoncé y Jay-Z lanzan de manera conjunta -aunque ya habían realizado diversas colaboraciones en canciones como 'Deja Vú' o 'Crazy in Love'-.



El disco solo está disponible en la plataforma musical Tidal -de la que es socio Jay-Z- y se compone de nueve canciones: Apeshit, Summer, Boss, Nice, 713, Friends, Heard about us, Blackeffect y Lovehappy.



Este es el séptimo disco de Beyoncé, desde que empezó su carrera fuera de las Destinys Childs en 2003, y el decimoctavo del rapero, que debuto en 1996 con 'Reasonable Doubt', y el primero que han grabado como el dúo 'The Carters'.



Beyoncé y Jay-Z llenaron el Estadio Olímpico de Londres el viernes 15 y el sábado 16 de junio y aún les esperan más de treinta conciertos de su gira 'On The Run II'en Europa -con parada en Barcelona el 11 de julio- y norteamérica.