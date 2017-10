Ben Affleck, acusado de acoso en medio de escándalo Harvey Weinstein

Ben Affleck fue acusado este 11 de octubre del 2017 de haberle tocado un pecho a una conductora de MTV sin su consentimiento en 2003, por lo que el actor, director y productor de Hollywood salió a pedir disculpas por Twitter en medio del escándalo por las denuncias de abuso sexual y violación contra el productor Harvey Weinstein.

"Actué de forma inapropiada con la señorita Burton y me disculpo sinceramente", tuiteó el director de 'Argo' después de que la actriz y conductora Hilarie Burton lo acusara de haberle tocado un pecho en una entrevista para el programa 'Total Request Live' del canal MTV. "En ese entonces me reí para no llorar", escribió Burton en Twitter.

I acted inappropriately toward Ms. Burton and I sincerely apologize — Ben Affleck (@BenAffleck) 11 de octubre de 2017

Harvey Weinstein fue despedido este domingo 8 de octubre de The Weinstein Company (TWC) después de que el diario The New York Times publicara el jueves pasado un informe según el cual acosó sexualmente a empleadas, incluyendo a la actriz Ashley Judd, en un patrón de comportamiento que extendió durante casi tres décadas.



El periódico señaló que documentó las acusaciones con entrevistas con actuales y exempleadas y con trabajadores de la industria del cine así como con registros legales y otros documentos. Según el diario, el productor llegó a acuerdos extrajudiciales con al menos ocho mujeres.



La revista New Yorker también publicó un extenso reportaje en el que, entre otras, la actriz y directora italiana Asia Argento acusó a Weinstein de violarla cuando tenía 21 años.