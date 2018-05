Batman se mantiene como personaje insignia en DC

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Batman continúa como el personaje insignia de Detective Comics (DC), que este semestre le ha dedicado tres de los cinco filmes animados de consumo casero desde enero, para deleite de los fanáticos del encapuchado. Mientras Marvel domina las salas de cine con sus Avengers, DC se ha dedicado a profundizar su ya amplio catálogo de cintas de animación para públicos de diversas edades.

La cinta más llamativa es ‘Batman Ninja’, una obra que mezcla el estilo japonés de animación, incluyendo los narrativos, con los personajes de Ciudad Gótica. Batman viaja al pasado, concretamente al caótico Japón feudal, por un experimento de Gorila Grod, y se enfrenta al intento del Guasón de reescribir la historia.



Los detalles visuales son lo más destacado. Paisajes y follajes nipones. Personajes, adaptados por Takashi Okazaki, el creador de Afro Samurai, que hizo maravillas sobre todo con el vestuario. Y escenas de acción como si hubieran salido de ‘Crouching Tiger, Hidden Dragon’, repletas de vibrantes coreografías imposibles.



Esta película es apta para mayores de 13 años.



Igual de impresionante es ‘Batman: Gotham by Gaslight’, adaptación de la novela gráfica de Brian Augustyn y Mike Mignola, la cual traslada el universo de este superhéroe a la época victoriana de la pujante revolución industrial. El villano es Jack, el Destripador, que asesina prostitutas ante el desconcierto (y también la impavidez) de las autoridades.



Este relato alternativo con aires dickensianos ofrece algunas sorpresas, como la aparición simultánea de los tres chicos que en el cómic normal llevan la capa de Robin: Dick, Tim y Jason. Es apta para mayores de 13 años, sobre todo por sus primeros minutos de absoluta crueldad.



‘Suicide Squad: Hell to Pay’ es, en todo caso, mucho más violenta, como podía esperarse de una aventura del Escuadrón Suicida. En esta ocasión, el equipo (Deadshot , Harley Quinn, Captain Boomerang, Killer Frost, Bronze Tiger y Copperhead) va detrás de una tarjeta que permite al portador entrar al Cielo luego de su muerte. El problema es que también la buscan Vándalo Salvaje y Zoom, cada uno por su lado, y no andan con sutilezas para obtenerla.



Está llena de gags, pero también de puntos dramáticos. Existe un divertido despliegue de personajes del universo de DC como Silver Banshee, Tobias Whale, Blockbuster y Conde Vértigo, pero también hay un despliegue de muertes que hace de esta cinta apta para mayores de 18 años.



Los niños también tienen películas adecuadas para su edad. Una es ‘Scooby-Doo! & Batman: The Brave and the Bold’, que reúne al superhéroe con el miedoso gran danés. Batman invita a los miembros de la Máquina del Misterio a unirse a los mejores detectives de Ciudad Gótica.



La otra cinta infantil es ‘Lego DC Comics Super Heroes: The Flash’. Aquí, el protagonista es Flash, que pierde sus poderes de velocidad debido a un plan de Flash-Reverso. Sencilla, suave y divertida, trae a personajes poco habituales como Átomo, Krypto y el Linterna Verde Ch’p. Aunque Batman, como siempre, se lleva las palmas con su seriedad. Después de todo, ¡es Batman!