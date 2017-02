Bares de Uruguay donan cerveza para costear tratamiento de leucemia

Cerca de 40 bares en Uruguay servirán hoy (22 de febrero de 2017) unos 1 000 litros de cerveza artesanal donados para recaudar fondos que ayuden a costear el tratamiento de leucemia de la adolescente uruguaya Katerina Plevak Temesio, de 15 años.

"Nuestro objetivo lo estaríamos logrando si llegamos a la marca de USD 10 000, que eso obviamente depende de que se vendan todas las cervezas", dijo Sofía Palamarchuk, prima de la joven y promotora de la iniciativa Bebe y lucha, #TodosPorKate.

Hace cuatro años Katerina tuvo leucemia y hace tres meses volvió a recaer, explicó Palamarchuk. Ahora la joven necesita un tratamiento que no se encuentra en Uruguay ni en ningún país de la región, por lo que es necesario importarlo de Estados Unidos.



La inmunoterapia -nombre del tratamiento- que necesita la joven, cuenta con 3 dosis de 28 ampollas y su costo total asciende a más de USD 200 000.



"El costo es bastante alto y no lo cubre el Fondo Nacional de recursos, porque no es un medicamento que esté aún aprobado y la familia digamos nos movilizamos para bueno, recaudar fondos", explicó.



"Nosotros lo que si que podemos hacer es ir comprando una dosis a la vez y entre cada dosis pasan 3 meses. Es un tratamiento de 9 meses que ella lo inició la semana pasada y bueno, lo que estamos viendo ahora formas de poder costear la próxima dosis ya que sabemos que son tres y que es un tema que tenemos tiempo", agregó.



La iniciativa surgió debido al interés de Palamarchuk por la industria de la cerveza artesanal del país, con la que tiene contactos debido a que ella misma fabrica su propia bebida desde hace 5 años.



Así, desde hace dos semanas cuando comenzó a contactar con distintos fabricantes y bares distribuidores del país fue sumando hasta los casi 40 establecimientos que venderán no sólo los 1 000 litros, sino que también habrá camisetas para aquellos que no consuman alcohol y quieran colaborar o cervezas embotelladas a sortear.



"Estamos viendo a ver también algunos eventos independientes, por ejemplo algún bar que quiera tener una banda y también todo esa a beneficio de las entrada", dijo.



En este sentido, la empresa de transporte privado Uber se unió el martes 21 de febrero a la iniciativa regalando hasta 250 pesos uruguayos (USD 8,8) para que los usuarios los gasten en el desplazamiento a los bares participantes en la convocatoria.

El evento difundido por ella misma a través de la red social Facebook cuenta con la asistencia o interés de más de 1 700 personas.