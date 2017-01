Obama se despide la Casa Blanca con Beyoncé y Stevie Wonder

A pocos días de dejar la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y su esposa Michelle, celebran este viernes 6 de enero de 2017 una fiesta de despedida con sus amistades más cercanas y grandes donantes de sus campañas electorales, según informan medios locales.

Numerosas celebridades figuran en las lista de invitados, a la que según The Washington Post no faltarán los músicos Usher, Beyoncé, Jay-Z, Stevie Wonder, los directores de cine George Lucas y J.J. Abrams, así como el actor Bradley Cooper.



Por el momento no hay confirmación del evento por parte e la Casa Blanca. En declaraciones a la revista People en diciembre de 2016, Obama avanzó: "Daremos una gran fiesta antes de dejar la Casa Blanca".



Y el músico estadounidense Chance the Rapper tuiteó el jueves 5 de enero de 2017 que se iba a Washington, "para despedir al presidente más grande de la historia de Estados Unidos".



El 20 asumirá la presidencia el republicano Donald Trump. Según algunos medios, el mediático mandatario está teniendo alguna dificultad para encontrar celebridades que asistan a su toma de posesión.