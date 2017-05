Bambi aún rompe corazones a sus 75 años

¿La historia de un venadito adorable y sus amigos, o más bien la del fin de la inocencia? De cualquier forma y casi 75 años después, el impresionante efecto del clásico de Disney 'Bambi' sigue vigente.

Los estudios Walt Disney Company han conquistado a generaciones de niños con su pionera película, estrenada en agosto de 1942, sobre un ciervo de ojos saltones y su cariñosa madre.



Pero la impactante imagen del joven Bambi acurrucado al lado del cuerpo de su madre abatida por cazadores se ha convertido en un ícono de la historia del cine, e incluso se considera un instrumento para romper el tabú de la muerte y ayudar a los más jóvenes a lidiar con el duelo.



Fue también lo que inspiró al exBeatle Paul McCartney a interesarse por los derechos de los animales y ha servido como patrón para escenas de muerte de Disney, desde Mufasa en 'El Rey León' hasta el hermano de Hiro, Tadashi, en 'Grandes héroes'.



¿Película de terror?



El diseñador de producción Paul Felix es responsable de retocar la animación para la edición de diamante de la cinta disponible en DVD y Blu-ray en Estados Unidos en junio.



En los estudios de Disney en Burbank, California, contó a un grupo de periodistas que vio 'Bambi' por primera vez ya de adulto y cree que es “simplemente una clase magistral” con un “impresionante uso de color”.



'Bambi' no fue el único filme de esa época en Disney que exploraba traumas de infancia. También lo hicieron 'Dumbo', 'Blancanieves y los siete enanos' y 'Pinocho' entre muchos otros.



Pero la historia del venadito también lidera listas de los momentos más tristes del cine e incluso la revista Time la ubicó entre las 25 mejores películas de terror de todos los tiempos junto a 'Frankenstein', 'El exorcista' y 'La noche de los muertos vivientes'.



Rompiendo esquemas para la época, Walt Disney usó voces de niños reales en la que se convertiría para siempre en su cinta favorita entre las innovadoras animaciones de su compañía.



La voz de Bambi es de Donnie Dunagan. Nacido en Texas en la época de la gran depresión y criado en Memphis, fue llevado a California para hacer la voz del joven Bambi después de haber trabajado en 'El hijo de Frankenstein' en 1939 con Boris Karloff.



Fue el quinto y último crédito en el cine de este joven actor, que a los 13 años ya trabajaba como mecánico tornero antes de alistarse en la Marina y convertirse en un héroe.



“El jefe de todo aquello”



Dunagan recuerda que la compañía y el propio Walt Disney no reflejaban la pomposidad que vio en otros estudios en su corta carrera en la industria.



“No sabía que era el jefe de todo aquello. Era un trabajador, estaba en todas partes, ayudando, dando ideas, con una personalidad entusiasta y que siempre te miraba a los ojos”, dijo a la AFP el exactor de 82 años.



Peter Behn, de la misma edad, tenía cuatro años cuando audicionó para el papel de Bambi, pero no lo consiguió debido a lo que Disney llamó una voz “demasiado revoltosa”.



En su lugar recibió el papel del amigo juguetón del venado, el conejo Thumper.



Hijo de un exitoso guionista, Behn ya había aparecido en otros cortos, pero como Dunagan se metió al Ejército y luego se dedicó a los bienes raíces.



Hoy vive en las montañas de Utah con su segunda esposa.



“Le puedes preguntar a 10 personas si alguna vez vieron la película y por lo menos nueve te dirán que sí. Es difícil encontrar a alguien que no la haya visto y que no le haya afectado de alguna manera”, señaló.