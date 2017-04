El Ministerio del Interior pide a la Policía indagar desafío ‘ballena azul’ en Ecuador

El Ministerio del Interior pidió a la Policía, este jueves 27 de abril del 2017, investigar si en Ecuador se han detectado casos del llamado desafío de la ‘ballena azul’, un tipo de ciberacoso viralizado a través de redes sociales, al cual se atribuyen suicidios de adolescentes en Brasil, Colombia, etc. y ha encendido las alarmas también entre las autoridades de Uruguay, Chile y Bolivia.



La Cartera de Estado ecuatoriana espera recibir información de la Policía hasta mañana viernes 28, dijo hoy a EL COMERCIO un portavoz. Asimismo, la Fiscalía de Pichincha dijo a este Diario desconocer hasta este momento de estos casos en el país.

No piques el anzuelo. Recuerda que tu vida no es un juego. #NoJuegoLaBallenaAzul. Pasa la voz. pic.twitter.com/vG0lfa2ygo — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) 27 de abril de 2017

El desafío de la ‘ballena azul’ comenzó en Rusia en el 2015 y se viralizó a través de Vkontakte, el Facebook ruso, según Infobae. La ‘ballena azul’ trae algunos desafíos para los adolescentes. Uno, por ejemplo, es ver sin interrupciones más de 24 horas de películas de terror o escuchar música, enviada por un ‘tutor’.



Pero las pruebas impuestas por los administradores del ‘juego’ suben de tono con pedidos de autolesión: dibujar una ballena con un cuchillo en el brazo y otros, que llevan al colapso psicológico. Después de 50 días, el pedido final es el suicidio. Los adolescentes, según autoridades de Colombia, son coaccionados cibernéticamente para no salirse.

El macabro 'juego' registra sus primeros casos en Sudamérica. Foto: Captura



A la ‘ballena azul’ se le atribuyen más de 130 muertes. El ‘juego’ se denomina así por una característica particular de esa especie marina, que por propia voluntad se acerca a las costas para morir.



Más que recomendar a los padres que incorporen normas para el uso de Internet de sus hijos, Gissela Echeverría, terapista familiar sistémica, les pide ocuparse de generar una relación sana y consistente con ellos. El llamado llega en medio de la preocupación por la expansión de ‘la ballena azul’ hacia Sudamérica.

Este Diario consultó con el Ministerio de Educación de Ecuador, la tarde de este jueves 27 de abril del 2017. Voceros informaron que la Cartera trabaja continuamente, a través de los Departamentos de Consejería Estudiantil (DECE), en prevención de cualquier problemática psicosocial. Pero precisa que no se han detectado casos relacionados con este reto.



“Los padres deben estar presentes en cuerpo y alma, no solo ser una imagen física que ronda para castigar o pedir que tengan buenas calificaciones”, apunta Echeverría, terapista ecuatoriana. Y añade que los chicos aceptan este tipo de desafíos, como el de la ‘ballena azul’ porque su autoestima es frágil, necesitan saber que pertenecen a algo, además el sentido temerario –recuerda- es propio de la adolescencia. “Si papá o mamá no están presentes en la vida de estos chicos, generando una sana autoestima, y no para dar sermones, están arrojando al vacío, a ese inmenso océano que es Internet, a estos jóvenes. Eso puede tener terribles consecuencias, como el de la ‘ballena azul’”.



Según Infobae, los líderes de este ‘juego’ usan perfiles de Facebook y envían mensajes; también hacen cadenas a través de WhatsApp, invitando a los jóvenes a unirse a grupos cerrados. Usan spams de correos electrónicos, extorsionan a los adolescentes para incluso obligarlos a jugar. Cada prueba se manda a través de un mensaje de WhatsApp o del grupo cerrado de Facebook a las 04:20.



Echeverría insiste en que no es cuestión de controlar a los hijos y el tiempo que pasan en redes sociales. Lo importante, señala, es no dejar al niño o al joven en esa sensación de abandono u orfandad. “Necesitamos que los padres dejen sus teléfonos celulares, cumplan su papel en el desarrollo de sus hijos, que eviten dar dispositivos tecnológicos a sus hijos, para tener momentos de paz, mientras ellos se entretienen con Internet”.



Otros países toman acciones por la ‘ballena azul’



Brasil

​

El ministro brasileño de Justicia, Omar Serraglio, pidió a la Policía Federal que investigue el ‘juego’ virtual tras la alarma creada en las últimas semanas por las muertes de adolescentes presuntamente vinculadas a este fenómeno.



La decisión del ministro responde a una solicitud de varios diputados federales y del alcalde de Curitiba, Rafael Greca, que presentaron documentación sobre suicidios y autolesiones que involucran a adolescentes.



La última voz de alerta en Brasil se alzó el pasado miércoles 26 de abril en Manaos donde una madre ha denunciado que al menos 12 jóvenes participan en el ‘juego’. Los primeros casos fatales en el país se registraron en el estado de Paraíba (noreste), donde al menos dos jóvenes fallecieron mientras supuestamente participaban en una de las pruebas del ‘juego’.



Posteriormente, un adolescente de 16 años murió ahogado en un lago en Vila Rica, en Mato Grosso (centro-oeste del país), y su cuerpo tenía cortes en los brazos, una de las habituales pruebas del ‘juego’. En la misma ciudad, una madre denunció que su hija también tenía cortes en el cuerpo y la chica admitió ante la Policía que estaba en el ‘juego’.



En el estado de Minas Gerais (sureste), la Policía investiga dos suicidios de adolescentes, sin conexión entre sí, y en Curitiba (capital regional de Paraná, sur) se han registrado ocho intentos de suicidio entre adolescentes en la última semana, lo que llevó al alcalde de la ciudad, Rafael Greca, a divulgar un video para alertar a la población sobre la ‘ballena azul’.



En la localidad de Ipanema, en Minas Gerais, cundió el pánico entre los padres tras difundirse por WhatsApp un mensaje de un joven que supuestamente participa en el ‘juego’ en el que pedía perdón por aceptar la prueba de dar caramelos envenenados a alumnos de tres escuelas municipales.



En Sao Paulo, una pareja de jóvenes novios se quitó la vida en la habitación de un lujoso hotel y sus familiares, aunque no mencionaron el ‘juego’ de la b‘allena azul’, indicaron que ambos pasaban horas en Internet y frecuentaban sitios web y literatura relacionados con el suicidio.



Algunas familias han denunciado que tras descubrir que sus hijos jugaban a la ‘ballena azul’ e impedir que continuaran haciéndolo, recibieron amenazas en el teléfono móvil o en las redes sociales.



Colombia



​La Dirección de Investigación Criminal (Dijín) de la Policía Nacional de Colombia investiga las muertes de tres adolescentes que podrían estar relacionadas con el ‘juego’ en línea.



“Estamos verificando la relación del ‘juego’ denominado como la ‘ballena azul’ con tres hechos sucedidos en Colombia. Estamos determinando las causas de los hechos que sucedieron con estos menores de edad", señaló a periodistas el director de la Dijín, general Jorge Luis Vargas.



Vargas no confirmó que las muertes de tres adolescentes en Bogotá y en los departamentos Norte de Santander (noreste) y Valle del Cauca (suroeste) estén relacionadas con este ‘juego’ y apuntó que esta cuestión ya está centrando las investigaciones de la Interpol.



Chile



La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, presentó este jueves 27 de abril la nueva política de ciberseguridad y advirtió de los riesgos en la red del ‘juego’ virtual la ’ballena azul’, luego de que se presentara la primera denuncia por lesiones de una presunta víctima de ese fenómeno en el país.



“Esta política propone una serie de medidas para concienciar y educar a la población sobre riesgos y buenas prácticas en el mundo digital con especial foco en los más vulnerables, como por ejemplo los niños y personas mayores", explicó Bachelet.



“Una de las cosas que está más en la noticia es este programa de la ‘ballena azul’ y el efecto que está teniendo en muchos países del mundo", añadió Bachelet.



Uruguay



Autoridades de la Salud de Uruguay alertaron a los padres y familiares de adolescentes del país sobre el ‘desafío de la ballena azul’ a partir del registro de casos vinculados a este, informaron fuentes oficiales.

​

Por su parte, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, aseguró que las autoridades policiales se encuentran trabajando en los casos registrados, y expresó su alineamiento con la cartera de Salud Pública en cuanto a prevenir que más jóvenes participen del ‘juego’.



La Policía uruguaya derivó a la Interpol la investigación de los casos que se han dado en el país, cuatro hasta el momento, dos en Montevideo y otros dos en el departamento de Rivera (al noreste), informó la prensa local.





Bolivia



El Gobierno boliviano informó este 27 de abril que se conformó un equipo de la Policía con expertos informáticos para investigar los posibles casos en Bolivia del ‘juego’ virtual conocido como ‘ballena Aazul’, que consiste en una macabra serie de pruebas a superar que puede acabar en suicidio.



“Conformamos un equipo en la Policía para que investigue. Hay expertos informáticos que tienen que establecer el origen de estos mensajes, las conexiones, hacer un rastreo y ver si hay gente que opera desde Bolivia", dijo el ministro de Gobierno (Interior), Carlos Romero.



Romero admitió que el asunto se ha convertido en un problema que ha generado preocupación, aunque aclaró que aún no se sabe si hay participantes o víctimas en Bolivia. La autoridad instó a los padres a que cuiden a sus hijos para que no caigan en esta red virtual.