El baile de una pareja de la tercera edad en pleno supermercado se convirtió en un éxito en las redes sociales

Un video que circula en redes sociales causó miles de comentarios de los internautas. La razón: el tierno baile de unos adultos mayores en plena sección de electrodomésticos de un supermercado, quienes se mueven al son de la exitosa canción Doblaron las campanas, del fallecido cantante vallenato Diomedes Díaz.

La pareja de ancianos estaba comprando en el comercio cuando en uno de los equipos de sonido exhibidos para la venta empezó a sonar la canción. Pasados unos segundos, dejaron a un lado el carrito de compras –cuentan testigos– y empezaron a bailar.



Varios clientes y trabajadores del supermercado, curiosos por el ritmo de la pareja y el acto, se agruparon a su alrededor y grabaron el baile con sus celulares. Los videos luego se viralizados en Twitter por el Blog Vallenato, donde han alcanzado más de 300 me gusta y cientos de comentarios.



Los internautas replican el video exponiendo lo que es un verdadero amor, y recordando estrofas de la canción: "Caminaré como un errante al fin, hasta encontrar quizás mi propio fin… ¡Ay! si tú me hubieras dicho que aquí todo terminaba ya yo no seguía".