Bad Bunny, el rey del trap latino, anuncia gira en Ecuador 

El ‘Conejo Malo’, como también se le conoce a Bad Bunny, estará el 31 de mayo del 2018 en el Coliseo Rumiñahui de Quito, el 1 de junio en el Centro de Convenciones de Guayaquil y el 2 en el Coliseo Jefferson Pérez de Cuenca.

El artista puertorriqueño Bad Bunny, el máximo exponente del trap latino, llegará a Ecuador con su gira ‘La Nueva Religión’ para deleitar a los amantes del género urbano con sus éxitos, que tienen aceptación gracias a la combinación de poderosas rimas con melodías cargadas de ritmo.



Bad Bunny, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, desde muy joven mostró su interés por la música. Tanto era su amor que comenzó a crear canciones y subirlas al popular sitio de videos, YouTube, y compartirlas en las redes sociales, donde su base de seguidores comenzó a crecer.



A mediados de 2016, Bad Bunny se unió a Hear This Music, un sello creado por DJ Luian y Los Mambo Kingz, y presentó el éxito ‘La Ocasión’, el himno de la música Latin Trap.



Con el apoyo de Hear This Music, el artista ha logrado éxitos sin precedentes con sencillos como Diles, Soy Peor y Tu No Vives Así, y ha integrado las listas de popularidad en todas las plataformas de música digital.



Su inconfundible voz y ritmo lo han llevado a cautivar a numerosas personas, incluidos sus colegas artistas, lo que lo llevó a presentar varias colaboraciones que están revolucionando el género urbano con Karol G, Nacho y Yandel y, sobre todo, ‘Mayores’, el polémico hit de Becky G.



Otra colaboración emblemática ha sido ‘Krippy Kush’ de Farruko, que se convirtió en una sensación viral instantánea en ventas, transmisiones y redes sociales, y los fanáticos realizaron el #KrippyKushChallenge.

Hace dos meses estrenó el video de su tema ‘Chambea’, el cual ya va rumbo a las 200 millones de vistas y, el pasado 14 de febrero, presentó ‘Amorfoda’.



Bad Bunny en Ecuador es una producción de Emporio Group y las entradas estarán a la venta a partir del 2 de marzo en Ticketshow.

Video: YouTube, cuenta: Bad Bunny VEVO