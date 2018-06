Los Backstreet Boys volvieron en el programa de Jimmy Fallon

LEA TAMBIÉN

Los Backstreet Boys dominaron la década de 1990: se convirtieron en los ídolos de la música pop y sus integrantes eran los galanes más codiciados.

La 'boy band' enloqueció a las adolescentes en todo el mundo. Sus rostros se encontraban en todas las portadas de las revistas y en los programas de televisión.



Sus canciones eran escuchadas en todas las radios y con más de 135 millones de discos vendidos en todo el mundo son uno de los grupos con mayores ventas registradas en la historia de la música.



En la actualidad, en su aniversario número 25, son un grupo de cuarentones que buscan volver a sus días de gloria. Aprovechándose de la nueva tendencia de revivir los grandes éxitos de tiempos pasados, los Backstreet Boys se están dando una segunda oportunidad.



Para promocionar su nueva gira, AJ McLean, Howie Dorough, Brian Litrell, Nick Carter y Kevin Richardson visitaron el programa de Jimmy Fallon y, como no podía ser de otra manera entonaron, I want it that Way pero lo hicieron con instrumentos de juguete y acompañados del conductor y la banda The Roots.

​

Hace un mes anunciaron su regreso a través de las redes sociales. "Disculpen el mal chiste pero We are back (Regresamos)", escribieron en referencia a su tema Everybody en el que dice la letra "Backstreet Back, alright" y agregaron: "El nuevo single, Don't Go Breaking My Heart de los Backstreet Boys, se estrenará el 17 de mayo".

El grupo iniciará su gira de regreso el 25 de julio en Las Vegas.