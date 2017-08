‘Baby Driver’ suma más demandas por derechos de autor en el cine

Apenas iniciado el recorrido por las salas de cine, la más reciente producción de Sony con el título de ‘Baby Driver’ ya se enfrenta a una demanda por una presunta infracción sobre derechos de autor.

En el caso de ‘Baby Driver’, la demanda fue interpuesta por Rolan Feld, el hijo de Marc Bolan, líder y fundador de la banda británica de rock T Rex. El titular de los derechos sobre la obra musical de esta banda acusa a Sony de haber utilizado presuntamente sin permiso la canción ‘Débora’, que forma parte de la banda sonora de la película dirigida por Edgar Wright. Estrenada en 1968, este fue el primer éxito de Bolan tras formar su banda de rock folk psicodélico que se dio a conocer como Tyrannosaurus Rex.



“Inexplicablemente los acusados fracasaron a la hora de obtener -o preguntar- los derechos de la canción” en manos de Rolan Feld “, explica la denuncia presentada ante una corte federal de Los Ángeles y citada por la agencia AFP. “Los acusados no han hecho más que lanzarse acusaciones entre ellos, y no se han disculpado ni se han ofrecido a pagar a Feld unos honorarios razonables”, argumenta la denuncia.



Las acusaciones referentes a infracciones sobre derechos de autor son más frecuentes de lo que parece en la industria cinematográfica y algunas de ellas han alcanzado a proyectos de grandes casas productoras, así como a importantes guionistas y directores.



Uno de los más recientes involucra al director Nacho Vigalondo y la productora Voltage Pictures, a cargo de la película ‘Colossal’. La compañía japonesa Toho asegura que la película publicita y vende una versión cinematográfica no autorizada de Godzilla, a partir de las imágenes que circularon en un dossier de prensa durante su promoción.



En un momento, la batalla de 'Los Vengadores' pasó de las calles a las cortes. Ben y Ray Lai interpusieron una demanda contra Marvel y Disney alegando que la armadura usada por Iron Man es una copia de los diseños elaborados para el personaje Radix, creado por este par de dibujantes de cómic. Pero Disney también ha pasado de acusado a acusador, cuando demandó a tres compañías chinas (Lanhuoyan, G-Point y PPLive) por el plagio de la película de animación ‘Cars’. Un filme que había dado paso a la producción de la cinta llamada ‘Autobots’.



Un caso muy comentado fue el que enfrentó James Cameron con ‘Avatar’. El famoso cineasta y su compañía Lightstom Entertainment recibió cuatro demandas a partir de esta producción. Elijah Schkeiban denunció que la cinta había copiado ilegalmente la trama, los temas, los personajes y hasta los diálogos de una obra de su propiedad. Eric Ryder, en cambio, alegó que el filme se basó en ‘K.R.Z. 2068’, una historia que el propio Cameron había rechazado antes. Bryant Moore presentó dos guiones de su propiedad como prueba de un supuesto plagio. Gerald Morawski se sumó a los demandantes argumentando la copia de su trabajo ‘Guardians of Eden’.



Otro famoso cineasta envuelto en polémicas por derechos de autor es Quentin Tarantino. El director fue acusado de copiar la idea de un guión que lleva el título de ‘Freedom’, escrito por Oscar Colvin y su hijo Torrance J. Colvin.



Una cinta que estuvo a punto de aplazar su estreno por una demanda fue la segunda parte de ‘Hangover’, cuando Victor Whitmill denunció que Warner Bros usó sin consentimiento el diseño de un tatuaje que él había creado para Mike Tyson.

Demandas que en algunos casos terminan con una negociación y un acuerdo entre las partes y otras en las que se pelean cuantiosas sumas en indemnizaciones.