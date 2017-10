Autoridades de educación superior participaron de debate de LOES

La sesión del primer debate del Proyecto de Reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) se cerró la mañana de este martes 10 de octubre del 2017 en el Pleno de la Asamblea.

En el encuentro intervinieron Augusto Barrera, titular de Senescyt, así como los representantes de Consejo de Educación Superior (CES) y el Consejo de Evaluación y Acreditación de la Calidad de la Educación Superior (Ceaaces), Enrique Santos y Gabriel Galarza, respectivamente.

Barrera reiteró que el total de la oferta de cupos es la suma de la oferta de las universidades del país, no un invento de las instituciones de educación superior. También dijo que debe existir permeabilidad para que quienes culminen sus estudios en los institutos superiores puedan acceder a la formación de tercer y cuarto nivel.



Al nivel tecnológico se le debe otorgar -apuntó- un mayor reconocimiento laboral y social una vez que se aprueben las reformas en la LOES. Esos son dos temas que han repetido también legisladores de la Mesa de Educación.



El segundo en intervenir fue Galarza. Reiteró que las instituciones de educación superior deberán someterse, de forma obligatoria, a la evaluación externa y a la acreditación. Eso también lo ha dicho Augusto Espinosa, titular de la comisión legislativa.



Para Santos, el requisito de doctorado o su equivalente seguirá siendo obligatorio para la dignidad de rector en las universidades y escuelas politécnicas del país. Asimismo, planteó cambiar el artículo 86 de la LOES para mantener la Unidad de Bienestar Universitario, encargada de promover un ambiente de respeto a los derechos e integridad física de la comunidad en los centros superiores como el de la autonomía responsable.



Se propone que a mayor calidad, más autonomía. Mantenerla como principio del sistema de educación superior, la tiempo de incorporar la calidad e inclusión como criterios determinantes para fortalecerlo.



En cuanto a las competencias de la Senescyt, CES y Ceaaces, se propuso aclarar las funciones de cada entidad y mantener su conformación. También fortalecer su coordinación y articulación.



"No es necesario desbaratar instituciones", precisó Barrera. Esto en relación a que el proyecto de ley habla de que Senescyt es rectora del sistema, debe seguir manejando becas. Pero se recomienda que el CES se encargue del sistema de nivelación y admisión. Y garantice el propedéutico para quienes no obtengan un cupo, tras rendir el Ser Bachiller



En lo que respecta al debilitamiento de la formación técnica y tecnológica, la propuesta es establecer un subsistema de educación superior. Además, reconocer la posibilidad de que estos puedan adquirir la condición de institutos superiores tecnológicos universitarios. Eso mismo dice la propuesta de la mesa.



En ese sentido, se plantea reconocer el acceso a programas académicos de posgrado para quienes tienen títulos de formación técnica y tecnológica. Incluir dentro del cuarto nivel de formación el título profesional de especialista tecnológico y el grado académico de maestría tecnológica, que podrán ser otorgados por los institutos superiores universitarios y escuelas politécnicas.



Barrera indicó que el objetivo de esas medidas es fortalecer la formación en los institutos ya que la cantidad de matriculados en ese tipo de centros fue apenas de 83 061 frente a los 594 106 que hubo en las universidades, el año pasado. "Existe una diferencia de siete a uno".

Sobre el Examen Nacional de Evaluación de carreras y programas académicos aplicados por el Ceaaces, se propuso establecer sanciones para erradicar la copia y el fraude. Estas se determinarán en la LOES y en el organismo rector del sistema de educación superior.