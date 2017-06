Australia acoge la mayor muestra de los superhéroes ficticios de Marvel

Australia acoge la mayor exposición del universo imaginario de Marvel, con más de 500 objetos vinculados a legendarios superhéroes como Iron Man, Hulk o Spiderman, que han saltado de los cómics a la pantalla grande.

"Más del 50% de los objetos de la muestra jamás han sido vistos fuera de los archivos y estudios de filmación de Marvel", dijo a Efe la comisaria de "Marvel: creando el universo cinematográfico", Amanda Slack-Smith.



La exhibición, que se podrá visitar hasta el 6 de septiembre del 2017 en la Galería de Arte Moderno de Queensland (QAGOMA), en Brisbane, incluye 60 atuendos originales que usaron actores como Chris Hemsworth, Anthony Hopkins o Robert Downey Jr, entre otros.



"Tras filmar 'Thor: Ragnarok en la Gold Coast de Queensland', no pudimos pensar en un mejor lugar que QAGOMA para montar la mayor exhibición de Marvel jamás vista", dijo el productor de Marvel Studios, Kevin Feige, en un comunicado de la Galería.



El director del museo, Chris Saines, destacó que se trata de la primera exhibición importante de Marvel en Australia y la más grande presentada en un museo de arte en el mundo.



La muestra comprende también libros, cómics, diseños, fotogramas, utilería, vestuarios, entre otros artefactos, y documentos procedentes de los estudios de Marvel y de colecciones privadas y públicas, como la de la Biblioteca del Congreso estadounidense.



El universo de Marvel, creado en 1939 como Timely Comics, está poblado por más de 8 000 personajes que desde la década de 1960 comenzaron a reflejar situaciones más cotidianas para identificarse con sus lectores.



El hito lo marcaron entonces el editor Stan Lee y el artista Steve Ditko, que crearon al enmascarado Spiderman, quien en la vida diaria era Peter Parker, un joven tímido criado por sus ancianos tíos como cualquiera en un barrio estadounidense.

Foto: EFE

La exposición se divide en tres áreas: "El ensamblado cinematográfico", "Decodificando el universo" y "Detrás de las escenas".



"La muestra retrata los personajes legendarios de Marvel y la complejidad de sus personalidades", dijo Slack-Smith.

Para ello la exposición se centra en el Capitán América, Iron Man, Thor, la Viuda Negra y Hulk, además de Los Vengadores, el Hombre Hormiga y Los Guardianes de la Galaxia, añadió la comisaria del QAGOMA.



Quizá uno de los personajes más admirados en las pantallas cinematográficas es "Tony" Stark o Iron Man, al que Robert Downey Jr. dio vida como un personaje de conducta cuestionable, irónico y, a la vez, filántropo e inventor que lucha por la justicia.



El QAGOMA también muestra la utilería, vestuarios y diseños artísticos de la trilogía de Iron Man, además de los cómics y otros elementos vinculados a este personaje.



En el recorrido por la galería también destacan los vestuarios, utilería y videoclips del Capitán América: El primer Vengador, el diorama de la película de este superhéroe de 2014, así como el imponente escudo de tres metros de "Hulkbuster".



La muestra, que en su primer fin de semana atrajo más de 6 000 personas, tiene también objetos no exhibidos de la película 'Thor: Ragnarok', que se estrenará este año, incluidos la cama de Hulk y el modelo del planeta Sakaar donde tiene lugar la acción. También se recrea la habitación del trono del reino ficticio de Asgardian, que es el hogar de Thor y Loki, antes de que la rivalidad por la dinastía dividiera a la familia.



Esta sección presenta piezas como cascos y armas, incluidas las espadas de Thor, Hela y Valkiria que se utilizaron en 'Thor: Ragnarok', así como el vestuario y las armas del anterior filme "Thor: The Dark World" (2013).



"La exposición supone una oportunidad única de experimentar la escala y la grandeza de estas piezas y de ver por sí mismos elementos que no estarán en las pantallas hasta dos meses después de que cierre la muestra", acotó Slack-Smith.