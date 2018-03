Sube la presión para inculpar a Harvey Weinstein ante la justicia

La presión sube sobre el fiscal de Manhattan para que inculpe al poderoso productor de Hollywood Harvey Weinstein, libre de demandas penales casi seis meses después de ser denunciado por acoso, agresión sexual o violación por un centenar de mujeres.

Presionado por el movimiento Time's Up contra el acoso sexual en el trabajo, nacido del escándalo y las denuncias agrupadas en la etiqueta #MeToo, el fiscal del estado de Nueva York anunció el lunes 19 de marzo del 2018 que llevaría a cabo “un examen completo, justo e independiente” de las razones por las cuales el fiscal de Manhattan, Cyrus Vance, no ha inculpado a Weinstein.



Desde la publicación el 5 de octubre de las primeras denuncias en su contra, Harvey Weinstein fue apartado de toda función al frente de la productora que lleva su apellido.



Enfrenta múltiples demandas civiles que podrían arruinarle, y hay investigaciones policiales en su contra en Nueva York, Los Angeles y Londres.



Su productora declaró la quiebra en la noche del lunes, y anunció el fin de los acuerdos de confidencialidad que imponían el silencio a las víctimas y testigos de los abusos sexuales de Weinstein.



Tanto los activos como las deudas de la compañía, en la cual Harvey Weinstein y su hermano Robert poseen 42% de las acciones, fueron estimadas en el rango de USD 500 millones a USD 1 000 millones.



Pero el oscarizado productor, de 66 años, que no es visto en público desde octubre, no es blanco de ninguna acusación formal. Supuestamente sigue un tratamiento para los adictos al sexo en una lujosa clínica de Arizona.



Frente al impasse y en medio de sospechas sobre la imparcialidad de Vance, Time's Up, impulsado por actrices como Ashley Judd, Reese Witherspoon o Jessica Chastain, reclamó una investigación para verificar la “integridad” del fiscal de Manhattan y para “restablecer la confianza” en su despacho.



Time's Up citó el caso de la modelo italiana Ambra Battilana Gutierrez, que no dio lugar a ninguna acusación del fiscal de Manhattan en 2015, cuando la policía, en posesión de una grabación de audio comprometedora, pensaba que tenía un caso sólido.



El movimiento consideró asimismo “particularmente perturbadoras” las informaciones de prensa que indican que Vance puede haber cedido a la presión del equipo de abogados de Weinstein. Al menos un integrante de este equipo liderado por el célebre abogado Benjamin Brafman trabajó en el pasado para Vance.



Un portavoz del fiscal, Danny Frost, rechazó no obstante estas sospechas. “La idea de que nuestro despacho podría recular ante la idea de procesar a un hombre poderoso es desmentida por nuestro trabajo diario y nuestro éxito precedente en la defensa de víctimas de agresiones sexuales”, declaró.



El abogado de Nueva York y exfiscal federal Michael Weinstein -sin ningún parentezco con Harvey- dijo a la AFP que también “está sorprendido de que no pase nada” y estima que las dudas de Time's Up son “pertinentes”.



Pero consideró posible que el fiscal estime que todavía no tiene suficientes pruebas contra Weinstein. Sobre todo teniendo en cuenta que Vance enfrentaría en tribunales a uno de los mejores abogados defensores de Nueva York, Benjamin Brafman.



Brafman logró que se abandonara el proceso contra el exdirector del FMI, el francés Dominique Strauss-Kahn, acusado de agresión sexual en el Sofitel de Manhattan en 2011, lo cual valió a Vance una lluvia de críticas.



“Cuando uno tiene enfrente a un abogado defensor muy bueno y astuto, realmente uno intenta hacer todo como se debe”, subrayó Michael Weinstein.



Aunque los fiscales locales estadounidenses son electos por la ciudadanía, “el fiscal no está ahí para satisfacer la venganza popular”, explicó. “Debe ser independiente y evaluar las pruebas en relación a los artículos de la ley, y declarar si se ha cometido un crimen”.



Podría haber otras razones por las cuales el fiscal no avanza, explicó.



Si un fiscal federal abre una investigación contra Weinstein, por ejemplo sobre “los montos pagados” para acallar a algunas presuntas víctimas, “podría pedir al fiscal (Vance) que espere”, dijo.



Mientras esperan el desarrollo de la investigación, varios abogados subrayan que aunque Weinstein termine siendo inculpado, el fin del eventual proceso es muy incierto.



Del exjefe del FMI Dominique Strauss-Kahn al cantante Michael Jackson, pasando por el director de cine Roman Polanski, las condenas en este tipo de casos son muy difíciles de obtener.

El juicio de Bill Cosby, leyenda de la televisión estadounidense acusado de agresión sexual por unas sesenta mujeres, terminó con un jurado dividido y la anulación del proceso. Un nuevo juicio está previsto para comienzos de abril.