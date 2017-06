Augusto Barrera tiende puentes con las universidades particulares

Autonomía, reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), gobierno universitario, aumentar y diversificar la oferta académica con énfasis en carreras técnicas y tecnológicas.

Esos fueron algunos de los temas que el secretario de Educación Superior, Augusto Barrera, analizó con los rectores y representantes de diez universidades privadas del país. El encuentro fue la tarde de este viernes 9 de junio del 2017, en la Universidad de Especialidades Espíritu Santo (UEES), en Samborondón (Guayas).



Barrera dijo que espera abrir un espacio de diálogo con las universidades autofinanciadas. Y recalcó que coinciden en varios puntos. “Hay varios conceptos que nos unen. Uno de esos es el concepto de autonomía responsable. Hemos dicho, claramente, que mientras más competente, mientras mayor la capacidad y la responsabilidad, la autonomía tiene que ser progresiva. Pero la contraparte es entender que somos un sistema universitario, que hay universidades públicas o privadas. Hay que respetar las particularidades de cada una”, afirmó Barrera.



El rector de la UEES, Joaquín Hernández, aseguró que las universidades particulares aportan con calidad y acceso a la educación superior, pero también solicitó que se respete su modelo, su pensamiento y su forma de ser. “Lo que hemos planteado es la identidad de la universidad particular, básicamente, en los temas de gobierno, financiamiento, de administración”, indicó.



El rector de la Universidad San Francisco de Quito, Carlos Montúfar, agradeció el acercamiento de la Senescyt, ya que, según expresó, las universidades particulares se han sentido al margen en los últimos diez años. La autoridad aprovechó el diálogo para pedir una mejor articulación entre los organismos de educación superior, para agilizar y optimizar los procesos.



“Estamos en un sistema hiperregulado, lo cual entorpece mucho. Tenemos que entregar muchos informes, a distintas instancias, y no hay coordinación entre ellas. Entonces, el proceso de agilizar estos trámites puede ser válido para todo el sistema, no solo las privadas sino también las públicas”, resaltó.



Al final de la reunión, el Secretario recibió un resumen de estos planteamientos. Algunos están enfocados en ciertas reformas a la LOES que deberán pasar por el debate en la Asamblea Nacional.

​

Más temprano, Barrera evaluó los avances y los temas pendientes en la Universidad de Guayaquil, el centro público más grande del país. Explicó que aún existen ciertos problemas de tipo administrativo y financieros, como el retraso en los trámites de jubilación de docentes y trabajadores. Y que planean proyecto de inversión para mejorar ciertos espacios caducos.

​

El secretario de Educación Superior también aprovechó la oportunidad para pedir el respaldo de los centros privados en la ampliación y diversificación de la oferta académica. “Vamos a tener cientos de miles de jóvenes en estos años y necesitamos ampliar las ofertas y las oportunidades”, aseguró Barrera.