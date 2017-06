Augusto Barrera propone a la Asamblea reformas a la Ley de Educación Superior

"Creemos que el examen de ingreso a la universidad debe mantenerse", sostuvo Augusto Barrera, titular de la Secretaría de Educación Superior (Senescyt). Sin embargo -reiteró- que hay demandas sociales, en relación a jóvenes que no logran cupos.

Dijo que no es un tema solo de campaña, por lo que buscan reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), aprobada en el 2010. Esto en medio de su visita a la Comisión de Educación de la Asamblea, presidida por Augusto Espinosa, ex ministro de educación. La comparecencia ocurre este jueves 8 de junio del 2017.



El próximo Ser Bachiller se tomará entre el 28 de junio y 3 de julio. Barrera recordó que el proceso estaba en curso pero ofreció optimizar el procedimiento. "Queremos que no se pierda un solo cupo de institutos técnicos y tecnológicos. No se puede evaluar eso en 15 días. En algunas universidades hay un sistema mixto de admisión, la Espol tiene un propedéutico y un examen posterior", ejemplificó.



Por eso acudió a la Asamblea, para presentar las propuestas de Senescyt, en torno a una reforma a la LOES.



Barrera repitió que en 10 años se han dado avances en el sistema de Educación Superior pero dijo que es otro momento y que hay que hacer ajustes. "No podemos volver al pasado. Necesitamos un acuerdo nacional sobre educación superior".



Entre otros puntos planteó la necesidad de constituir un subsistema de Educación Superior técnico y tecnológico. Dijo que el Consejo de Educación Superior (CES) y el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (Ceaaces) están muy concentrados en las universidades. Habló de la revalorización de los profesionales técnicos y tecnológicos.



En los próximos días estarán en Yachay. "Es un esfuerzo importante del país que debe articularse al sistema universitario, para programas doctorales y post doctorales de politécnicas".



En cuanto a los sueldos dijo que se valora la capacidad académica pero al estar en un momento de autoridad hay que ajustarlos.

Barrera fue crítico con lo que se ha hecho en educación superior, pese a reconocer y resaltar los avances. Habló de sobrerregulaciones. Extensión del plazo para que las universidades tengan PhD. También de pedir al CES que haga una pausa porque "cada seis meses hay nuevas reglas".