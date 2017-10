Audiencia contra la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y el Movimiento Vida y Familia arrancó cerca de una hora tarde

La audiencia en contra de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE) y Movimiento Vida y Familia arrancó a las 14:57 de este jueves 19 de octubre del 2017. La medida se colocó por parte de grupos de las minorías sexuales y derechos de las mujeres.

La audiencia estuvo prevista para las 14:00, pero los abogados de la CEE y del movimiento mencionado insistieron en que sus defendidos no fueron notificados de forma individual, por lo que pidieron el cambio de la fecha y hora de la audiencia.



Los jueces escucharon lo comentado por los representantes y deliberaron. No dieron paso y la audiencia comenzó 57 minutos después.



Las personas llamadas a la audiencia fueron Eugenio Arrellano, obispo Vicario Apostólico de Esmeraldas y presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE); Luis Cabrera, Arzobispo de Guayaquil y Vicepresidente de la CEE y René Coba Galarza, obispo castrense del Ecuador y Secretario General de la CEE.



Además el Movimiento Vida y Familia: Fredy Guerrero, Jaime Cornejo, Fernando Lay y Estuardo López como "Promotores del Movimiento Vida y Familia". No se hicieron presentes.



Los abogados de agrupaciones de las Gais, lesbianas, bisexuales, trans e intersexo (Glbti) presentaron pruebas de mensajes de odio en contra de activistas.



Hasta esta hora (15:18) participan de la audiencia los abogados de la CEE y del Movimiento Vida y Familia.