Ashton Kutcher reveló el drástico método para olvidar a Demi Moore

Ashton Kutcher confesó durante una entrevista en el programa online Armchair Expert de Dax Shepard, que luego de su divorcio con Demi Moore decidió escaparse a las montañas durante una semana.

"Luego de que me divorcié me fui a las montañas solo por una semana", dijo Kutcher. "Dejé todos mis dispositivos, mi celular, todo… solo llevé un cuaderno y una lapicera… sólo té y agua por una semana".



El actor de 'That 70s Show' contó que a los pocos días de iniciar su retiro espiritual en la montaña Big Sky en Montana empezó a sentir los efectos de su dieta líquida, "El segundo día empecé a alucinar, lo cual fue fantástico… algo maravilloso", bromeo el actor.

Kutcher también contó que durante su "retiro espiritual" practicó por primera vez tai chi, a pesar de que no tenía ningún tipo de entrenamiento en este tipo de arte marcial. "Solo hacía lo que me venía a la mente", dijo Ashton.

Durante su ayuno de siete días en la montaña, el actor escribió cartas a todas sus ex parejas pidiendo disculpas por los errores cometidos durante cada relación. Se cree que Kutcher quien es 16 años menor que Demi le fue infiel durante su matrimonio con una rubia muchos años menor que Moore.



El divorcio de Moore y Kutcher finalizó en el año 2013, dos años después de que la pareja se separó.

Ashton Kutcher ahora se encuentra felizmente casado con la actriz Mila Kunis con quién fueron compañeros y novios en la serie That 70s Show. La pareja tiene dos hijos, Wyatt y Dimitri.