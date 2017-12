Del asesinato de Versace a la ficción ciberpunk: las series del 2018

Desde historias basadas en hechos reales como el asesinato del diseñador Gianni Versace o el secuestro de John Paul Getty III hasta ciencia ficción ciberpunk a lo 'Blade Runner' ambientada dentro de 300 años, los fanáticos de las series podrán volver a disfrutar en 2018 de numerosas nuevas propuestas.

'Sharp Objects' (HBO):



La actriz cinco veces nominada al Oscar Amy Adams se pone en la piel de la periodista especializada en crimen Camille Preaker que, después de una internación en un psiquiátrico tras la muerte de su hermana, regresa a su pueblo natal para investigar el asesinato de una adolescente y la desaparición de otra. Tras el éxito de la serie en clave femenina 'Big Little Lies', el canadiense Jean-Marc Vallée vuelve a colocarse detrás de cámaras para esta producción con guión de Marti Noxon ('Buffy la Cazavampiros'), basada en el libro de Gillian Flynn.

Video: YouTube, cuenta the she-wolf

'Here and now' (HBO)



Alan Ball, el creador de series como 'Six Feet Under' y 'True Blood', estrena esta nueva producción sobre una pareja (Tim Robbins y Holly Hunter) con cuatro hijos, tres de ellos adoptados en Somalia, Vietnam y Colombia. El sutil equilibrio de esta familia multirracial se verá alterado cuando uno de ellos empiece a ver cosas que los demás no ven.



'Barry' (HBO)



El comediante Bill Hader, creador de personajes inolvidables de 'Saturday Night Live' como 'Stefon', protagoniza esta nueva comedia escrita por él y Alec Berg ('Silicon Valley') sobre un asesino a sueldo del Medio Oeste que se muda a Los Angeles para cumplir con un encargo, donde terminará siendo cobijado por un grupo de aspirantes a actores.

Video: YouTube, cuenta HBO

'Succession' (HBO)



El comediante Will Ferrell ('Anchorman'), quien es además un prolífico productor, produce junto a Adam McKay este drama político sobre la lealtad familiar, los negocios y el poder en el siglo XXI. La serie se centra en la familia Roy, que maneja un poderoso imperio de medios liderado por el patriarca Logan Roy (el escocés Brian Cox). Completan el elenco Jeremy Strong, Sarah Snook y Kieran Culkin, hermano menor de Macaulay, como sus hijos.



'Mute' (Netflix)



Dirigido por el cineasta británico Duncan Jones ('Warcraft') y ambientado en Berlín, este thriller de ciencia ficción gira en torno a un barman mudo (Alexander Skarsgård) quien inicia una búsqueda desesperada cuando desaparece su novia (Seyneb Saleh). Paul Rudd y Justin Theroux interpretan a dos cirujanos estadounidenses que son, al parecer, su única pista.

Video: YouTube, cuenta Quandary Productions

'Altered carbon' (Netflix)



En un futuro ubicado dentro de 300 años, las personas pueden asegurarse una vida casi eterna descargando su mente digitalizada en un cuerpo nuevo y joven. Joel Kinnaman ('Robocop') protagoniza esta serie de ciencia ficción basada en la novela ciberpunk (subgénero de la ciencia ficción en el que los avances tecnológicos se combinan con una visión oscura y decadente del futuro) de Richard K. Morgan.

Video: YouTube, cuenta Netflix

'The Umbrella Academy' (Netflix)



Basada en la novela gráfica de mismo nombre, esta serie sigue de cerca a una familia de superhéroes que intenta resolver la misteriosa muerte de su padre. Ellen Page ('Juno') es Vanya, oveja negra de la familia y la única sin poderes. "

Video: YouTube, cuenta bubbafett

'He Good Cop' (Netflix):



Tony Danza, de la legendaria serie de los 80 'Taxi', interpreta en esta nueva serie a un expolicía de Nueva York renegado que nunca respetó las reglas y el cantautor y actor Josh Groban a su hijo, también policía y quien, a diferencia de su padre, suele respetar las normas.



'Lost in space' (Netflix)



Molly Parker, la sensual congresista Jackie Sharp de 'House of Cards', es la madre de una familia de colonos del espacio que queda varada tras un accidente en esta "reboot" (nueva versión) de la serie de mismo nombre de 1965.



'9-1-1' (FOX)



Angela Bassett, Peter Krause ('Six Feet Under') y Connie Britton ('Nashville') forman parte del elenco de esta nueva serie que se sumerge en la vida de los policías, paramédicos y bomberos que trabajan en emergencias y enfrentan situaciones límite. De los creadores de 'Glee', Brad Falchuk y Ryan Murphy.

Video: YouTube, cuenta ONE Media

'El asesinato de Gianni Versace: american crime story' (FOX)



Ya falta poco para ver al venezolano Edgar Ramírez en la piel del diseñador de moda italiano Gianni Versace, asesinado en 1997 en Miami, al cantante puertorriqueño Ricky Martin como Antonio D'Amico, su pareja en ese entonces y a la española Penélope Cruz como su hermana Donatella. Darren Criss, en tanto, interpretará a su asesino, Andrew Cunanan, en la segunda temporada de la franquicia 'American Crime Story' que tuvo su primera temporada con 'The People v O.J. Simpson'.

Video: YouTube, cuenta TV Promos

'Trust' (FOX)



El ganador del Oscar Danny Boyle ('Slumdog Millionaire') dirige esta serie basada en la historia de John Paul Getty III, heredero del imperio petrolero, que fue secuestrado en Roma en 1973 (la misma que cuenta la película 'All The Money In The World', de Ridley Scott, de la cual acaba de ser eliminado Kevin Spacey tras un escándalo sexual). En la serie de Boyle, Donald Sutherland interpretará al magnate petrolero Jean Paul Getty, Hilary Swank a su hija Gail y Brendan Fraser ('La momia') a su investigador privado.