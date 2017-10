Asambleísta niega afirmaciones de tuits con hashtag #ConMisHijosNoTeMetas

¿Las muertes de mujeres, víctimas de femicidio, afectan a las familias o no? Esa pregunta le hace Mónica Alemán a quienes escriben tuits en contra de una supuesta nueva legislación, que se busca aprobar, distorsionando lo que es el enfoque de género. La mayoría lleva el hashtag #ConMisHijosNoTeMetas y es parte de una campaña internacional de grupos conservadores.

La asambleísta Alemán dirige la Comisión Ocasional que trata el Proyecto de Ley para la Prevención y Erradicación de la Violencia de Género. El plan de los legisladores es tener listo el informe para primer debate el 23 de octubre y hasta finales de este mes llevarlo al Pleno. Así el 25 de noviembre ya se contaría con una nueva normativa. Ese es el Día Internacional de la Violencia contra la Mujer.



En cuentas de Twitter como @RedRestauración se escriben mensajes como “El proyecto de ley cómo está hecha no logrará la igualdad que se busca. Traerá injusticias y los perjudicados los hijos #ConMisHijosNoTeMetas”. En un dibujo se ve a una periodista dando noticias y a un hombre preso. Ella dice: “John Wilson ha sido arrestado esta noche por el asesinato de su esposa. Nos encontramos ante un grave caso de VIOLENCIA DE GÉNERO”. Y junto a eso se muestra una mujer detenida y la periodista dice: “Jane Miller ha sido arrestada esta noche por el asesinato de su esposo. Nos encontramos ante un grave caso de trastorno mental”.

Por eso Alemán reitera ¿Y las muertes de mujeres no afectan a los hijos y a las familias? “Hay muchos factores que les afectan y nosotros rechazamos eso. Trabajamos en esta ley de prevención más que nada y de erradicación de la violencia contra la mujer por el aumento de femicidios. Me parece bien que inviten a salir a las calles para salir defender a la familia, de acuerdo no queremos más familias desmembradas. Detrás de una mujer asesinada hay menores, hijos huérfanos, por eso deberían luchar. No desinformen”.



La legisladora Alemán se refiere a la convocatoria hecha por grupos religiosos, Pro Vida, para una marcha el sábado 14 de este mes “en defensa de la familia y la vida”. En los tuits se ha hablado de “lobby gay” y se ha dado por hecho que habrá cambios en la educación sexual que se imparte a los estudiantes en los diferentes planteles educativos. Eso es algo que el Ministerio de Educación ha desmentido.



También los asambleístas han negado que se esté tratando un tema relacionado a educación sexual sobre aceptación o no de los Gais, lesbianas, bisexuales, transgénero e intersexo (Glbti) en algún proyecto de ley, como se afirma. “Si soy cristiano creo en la Biblia. No apoyo la homosexualidad ni el matrimonio homosexual”, dicen algunos tuits escritos desde la cuenta de César Piechestein (@elcuradetodos ).

Él es vocero de la Arquidiócesis de Guayaquil. También ha dicho “Ya dañaron a miles de niños con la droga y ahora quieren empujarlos a la promiscuidad sexual. Detenlos!!”. A ese religioso le han respondido también, desde varias cuentas, recordándole sobre los abusos sexuales de sacerdotes a niños, se le cuestiona por no haber organizado una marcha sobre ese tema.

No se trata de como te sientes, sino de quien eres.

Alemán hizo un rechazo contundente a todos esos mensajes, que aparecen en redes sociales. Le parece que hay mucha confusión y desconocimiento. Pidió informarse sobre el contenido de la ley. Recordó que lo que hay es un enfoque de género, cuestionó que ellos hablen de “ideología de género” relacionándola con lo Glbti.



Recordó que se pide hablar con enfoque de género desde 1995, como parte de la Plataforma de Pekín. En ella se habla de generar políticas púbicas para la erradicación de la violencia en contra las niñas y las mujeres, a lo largo del ciclo de la vida. No se menciona lo Glbti.



También Alemán pide recordar a quienes propagan esta desinformación que “existen ya grupos de personas Glbti que merecen respeto. No podemos mezclar temas. Esta es una ley muy importante de prevención".



¿De qué habla realmente el proyecto de ley? Se identifican los tipos de violencia, en los ámbitos en los que se desarrolla. No solo la violencia física, sexual y psicológica, también la simbólica, patrimonial y económica y en los ámbitos familiar, laboral, educativo y otros.



Otro tema importante que aborda son las medidas administrativas de protección a la víctima, que la ayuda sea inmediata, se han hecho análisis para que las juntas cantonales de protección de derechos y defensorías del pueblo actúen al ser los sitios de mayor cercanía hacia la población.



La legisladora recuerda los casos de femicidio escandalosos, dice, porque se encontró a la mujer asesinada por su pareja con la boleta de auxilio en la cartera. También se define un sistema nacional de prevención en contra de la violencia, con 23 instituciones que tienen la responsabilidad de hacer cosas.



“Las medidas que pedimos que se tomen en el ámbito educativo se están distorsionando, lo que se pide en el proyecto de ley es generar programas de educación a los padres, también afinar los códigos de convivencia en los colegios, que se forme en el tema de la violencia intrafamiliar, para que evitemos seguir con el estereotipo de criar diciéndoles a los hijos que los niños no lloran o que las niñas deben hacer las tareas de casa y ellos no”.



De su lado, el ministro de Educación, Fander Falconí, reiteró a este Diario que en los mensajes sobre la supuesta educación sexual que se brinda en los colegios, hay “desinformación y distorsión de la verdad”.

El Ministro de Educación recordó que a través de un comunicado descartaron que esa información, supuestas guías o documentos relacionados con educación sexual, que circula por redes sociales, sea de esa Cartera. Lo negó totalmente.