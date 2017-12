Asambleístas indagan cierre del Hospital Neumológico de Guayaquil

Se equiparon con mascarillas pero no lograron ingresar al hospital Alfredo J. Valenzuela. El presidente de la Comisión Especializada Permanente del Derecho de Salud de la Asamblea Nacional, William Garzón, y la presidenta de la Comisión de Fiscalización, María José Carrión, llegaron este miércoles 20 de diciembre del 2017 a Guayaquil para inspeccionar la casa de salud, cerrada por problemas sanitarios.

Los legisladores esperaban recorrer las instalaciones y conocer las causas de su clausura. Sin embargo, no llegó el funcionario del Ministerio de Salud que les permitiría el ingreso. Los asambleístas hicieron una sesión en los exteriores con trabajadores y pacientes que se concentraron en la calle de ingreso.



“No entendemos cómo un hospital con una acreditación internacional, nivel oro, está cerrado”, dijo Jhon Macías, jefe quirúrgico del Hospital Neumológico. “Un día antes del cierre enviaron una felicitación por la atención”, dijo otro de los trabajadores. Carrión les pidió un informe detallado de las denuncias.



“Estamos analizando si el cierre tuvo sustento, si hubo una planificación que implique que los pacientes y trabajadores tengan la información necesaria (…). Si fue cerrado, debería haber gente interviniendo. No se puede cerrar un hospital muy importante sin que haya gente trabajando 24/7”, dijo la legisladora. El establecimiento está cerrado con cadenas y candados.



El 8 de diciembre, la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (Acess), entidad adscrita al Ministerio de Salud Pública, cerró el Alfredo J. Valenzuela por infringir la Ley Orgánica de Salud. El informe de inspección señala que existía un mal manejo de desechos, que el personal que no utilizaba prendas de protección, que había malas condiciones higiénico sanitarias y detectaron plagas (ratas). La entidad anunció que haría nuevas inspecciones y a la par seguía un proceso legal contra las autoridades del establecimiento.



Pacientes y trabajadores creen que esos problemas se pueden solucionar con un plan de intervención, incluso dicen estar dispuestos a limpiar. También piden una fecha de reapertura y destacan su importancia, al ser un hospital de referencia nacional.



El Alfredo J. Valenzuela atiende problemas respiratorios agudos, principalmente casos de tuberculosis. En el país, según datos de Salud, se reportan 5 134 casos nuevos de la enfermedad. Guayas concentra 2 863.



Los trabajadores del hospital Valenzuela aseguran que a diario atendían a más de 300 personas en el área de consulta externa (neumología, cardiología, psiquiatría, terapia respiratoria). El área de hospitalización tenía espacio para más de 100 pacientes. Su laboratorio clínico es de referencia nacional y quienes laboraban en esa área calculan que hay unas 400 muestras para baciloscopías que quedaron abandonadas.



La Coordinación Zonal 8 de Salud se encargó del protocolo de traslado de usuarios. La entidad informó que cinco pacientes fallecieron debido a su delicado estado. Esta entidad derivó la atención de los pacientes con enfermedades respiratorias agudas (principalmente, tuberculosis) al Hospital General Guasmo Sur.

Esta tarde, los asambleístas se trasladaron a esa casa de salud. Allí usaron nuevamente mascarillas para recorrer el área de Neumología junto con el gerente del establecimiento, Vladimir Roura. En su cuenta twitter, el hospital informó que “las instalaciones garantizan las normas de bioseguridad en ingenierías e infraestructura, según Manual de Procedimientos del MSP”.