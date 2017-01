Artistas mexicanos presentaron la versión cómic de 'La Metamorfosis'

Tres artistas mexicanos desobedecieron al escritor Franz Kafka (1883-1924) con una adaptación al cómic de una de sus obras fundamentales, 'La Metamorfosis', que presentaron el jueves 12 de enero en la capital mexicana.

'La Metamorfosis', novela publicada por primera vez en la revista Die weissen Bltter (Las hojas blancas) en 1915, cuenta la historia de Gregorio Samsa, quien "cuando se despertó una mañana después de un sueño intranquilo, se encontró sobre su cama convertido en un monstruoso insecto", según las primeras líneas del libro.



En una carta enviada el 25 de octubre de 1915, Franz Kafka manifestó a su editor su opinión sobre la forma en que se debía ilustrar al "insecto" en la primera edición: "El insecto en sí mismo no debe ser dibujado. Ni siquiera se le debe ver desde lejos".

Pese al deseo de Kafka, natural de Praga, el escritor Julián Romero decidió adaptar 'La Metamorfosis' al cómic a través de las ilustraciones del caricaturista Jorge Aviña y del prólogo del profesor Otto Cázares, de la Universidad Nacional Autónoma de México.



Esta nueva versión de 'La Metamorfosis' forma parte de una colaboración entre las editoriales Colofón y Axial, y las ilustraciones en blanco y negro están impresas sobre un papel color sepia que transporta al lector a la fría Praga del siglo XIX.



Jorge Aviña, conocido por ilustrar durante 20 años la revista El Libro Vaquero, explicó a EFE que para hacer las ilustraciones, que transpiran la angustia de Samsa y su familia a cada pincelada, utilizó el gouache, técnica pictórica que consiste en diluir el color en agua sola o con diversos ingredientes.



Pese a que se siente "un poquito culpable" de haber ilustrado 'La Metamorfosis' en contra de los deseos de Kafka, el caricaturista aseguró que conectó tanto con el personaje de Gregorio que "no quería que llegara el día en que muriera", pues sintió que vivió con el personaje durante los siete meses que tardaron en hacer el cómic.



Julián Romero recordó que, al igual que la sociedad mexicana actual, Kafka tuvo que vivir "un cambio de siglo, un cambio político" y en la geografía de Europa, así como la constante lucha de las minorías al ser judío y de habla alemana en Praga.



A su vez, el profesor Otto Cázares comentó a EFE que Kafka "era alguien como sus personajes, con la intención de ocupar el menor espacio y de desaparecer".



Cázares recordó que el escritor pidió su mejor amigo, Max Brod, que quemara su obra y que no lo hizo, y afirmó que "para Kafka el mito no tiene un horizonte esperanzador". Insistió en su figura enigmática, pues en ninguna de sus obras da pistas al lector para poder llegar a entender su universo.



El protagonista de 'La Metamorfosis', que tuvo su primera traducción al español en 1925 en la revista Ortega y Gasset, "tiene la belleza del condenado que no sabe por qué lo está", apuntó Cázares durante la presentación del cómic en el Centro de Creación Literaria Xavier Villaurrutia de la Ciudad de México.