Cinco artistas locales hablan sobre Trump y la desazón que les produce

Cinco de cinco consultados ven con preocupación la próxima investidura de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. Son ecuatorianos y, aunque en principio, el tema podría no atañerles, sienten temor por lo que pueda pasar. Trump será un líder político global.

El discurso de Meryl Streep en la entrega de los Globos de Oro, este domingo 8 de enero del 2017, es uno de los puntos a los que hacen referencia la mayoría de los consultados.



Juana Guarderas (actriz)

"Hay cosas en el escenario político mundial que resultaron impredecibles y me dejan inquietudes personales sobre lo que está pasando con la humanidad. Estados Unidos ha vivido momentos cada vez más frecuentes de intolerancia, racial, sexual, social... Esto que se ha cosechado con la victoria de Trump es tan peligroso que puede generar y ahondar contradicciones y confrontaciones.



"Porque no se está invitando a resolver o a dialogar, sino que se invita a la confrontación, lo que nos hace daño como planeta y como humanidad. La tolerancia se trata de ponerse en los zapatos y en el lugar del otro para poder entender y respetarlo aunque no se esté de acuerdo con él. El ejercicio de abrir mi mente para comprender al otro es imprescindible, sobre todo en una sociedad cada vez más individualista.



"Pero a Trump no le va a ser tan fácil gobernar porque se ve que hay resistencia y crítica. Hay que rescatar que en Estados Unidos hay gente que lucha desde el pensamiento. Siempre el artista va a ser incómodo para el poder, por eso es difícil que exista arte oficial, porque el arte debe generarse desde el territorio de la libertad, el pensamiento y la reflexión. Una postura tan autoritaria puede hacer que la sociedad norteamericana reaccione y se despierte del letargo y provoque un cambio en una estructura tan estática.



"Es muy acertado lo que dijo Meryl Streep, pues los artistas, la prensa independiente, están ahí para ser críticos. Y figuras como la de Michael Moore tienen una capacidad de replantear los escenarios políticos y sociales".



Pocho Álvarez (cineasta)

"La victoria de Trump viene a complejizar más el mundo en el que vivimos. Creo que es una apuesta a la exclusión y a la mano dura. El simple hecho de justificar la decisión de construir un muro que divida a dos geografías unidas no solo por raíces comunes sino por la tierra misma es la muestra de un anacronismo espantoso. Es preocupante porque la siembra de violencia genera violencia y la siembra de intolerancia, lo mismo. Se vendrán tiempos oscuros. Lo que más necesita este mundo es luz y Trump es justamente lo contrario.



"La expresión de los artistas frente a Trump es una apuesta a la vida. Saludo la actitud de los artistas norteamericanos y del mundo que se oponen a Trump y saludo la consecuencia de aquello, que implica no rendirle culto al poder y es una actitud de la que podemos aprender todos. El arte no está hecho para rendirle culto al poder. Muchos artistas e intelectuales se han pasado haciendo loas al poder y siendo parte de la corte del poder; el arte lo que busca es develar la luz.



"La posición de Trump es la recuperación de un anacronismo que practicó Hitler. La exclusión de todas las otras comunidades y razas. Es la recuperación de un discurso anacrónico, retrógrado y reaccionario.



"Es un personaje muy confrontativo y mediático. Está confrontando a los artistas y periodistas independientes. Entonces creo que vamos a asistir a una lucha por develar la verdad. Lo mágico de la humanidad es la diversidad y la propuesta de Trump lo que busca es empobrecer ese concepto".



'Ave' Jaramillo (comediante)

"Las posibilidades de que la presidencia de Donald Trump sea positiva son cada vez menores, a juzgar por la manera cómo se ha comportado desde la campaña hasta ganar la presidencia y hasta ahora que solo está esperando tomar el poder. Me parece un tipo totalmente inmaduro, que hace las cosas como si fuera un adolescente.



“Tolerancia es lo que menos va a haber. No veo a Trump como alguien que esté dispuesto a dialogar o a buscar soluciones. Es una persona que quiere imponer, como el clásico dueño de empresa, como si fuera el jefe. Debe entender que un presidente no es un jefe, sino el que debe encabezar un Gobierno.



“Debería poner a gente adecuada en cada lugar del Gobierno pero, en este caso, los nombres que están en su gabinete solo complican las cosas: está gente conservadora, gente que aporta al calentamiento global, gente que ha trabajado en el movimiento antigay, banqueros, gente de poder... La gente de poder está recuperando el poder.



“Al momento de realizar la campaña, Trump hizo varias promesas con respecto a la deportación de migrantes y la devolución de los puestos de trabajo para los estadounidenses. La cuestión es que, si cumple, veo un futuro muy oscuro para los migrantes".



Steven Dagenais 'Stitch' (cantante)

"En las últimas elecciones que hubo en Estados Unidos no sentí que Hillary Clinton o Donald Trump fueran candidatos ideales. A través de la política de Trump el mundo va a cambiar y va a tener una alineación de extrema derecha, con valores que van a ir hacia el capital y no hacia lo humano... El mundo y los gobiernos van a tornarse hacia esa corriente.



“Me asusta mucho porque tengo amigos latinos viviendo en Estados Unidos, algunos legales, otros no. Lo que puedo percibir ante eso es miedo, que es el estado más terrible que puede existir. No hay solo el miedo a la deportación y a los actos en las fronteras, sino el miedo a esa corriente que se puede contagiar y llegar a ser una tendencia mundial.



“Vivimos en una época en la que el mundo es como un 'reality show': la gente cosume, la privacidad es publica, los conceptos más profundos se han perdido, lo banal es lo más importante... No es una locura que alguien con el poder mediático de Trump llegara a ser la persona más poderosa del mundo. Mucha gente vive ese mismo estilo de vida y el sueño americano es un poco eso: es lo mediático, los likes y todo lo que Trump representa. Si ese es el modelo del éxito, entonces Trump es un hombre de éxito".



Oscar Vela (escritor)

“Escuché el discurso de Meryl Streep y el puyazo que le pegó a Donald Trump y comparto sus opiniones al cien por ciento. Especialmente por dos puntos. Primero por la defensa de la libertad, que reivindica al mundo cultural que es el mayor defensor de la libertad en los Estados; y por el tema de los derechos humanos sobre todo en la protección del trabajo que tiene que ver con la libertad pero también de la protección de los migrantes.



“Estados Unidos que es un país compuesto básicamente por migrantes, de distintas partes, en el nuevo mandato de Trump amenaza con la expulsión a los migrantes. Comparto las palabras de Streep y me parece que es el momento de tocar la llaga de esto que se viene a futuro. En otros países ya hemos tenidos ciertas amenazas puntuales. Es el momento que desde el lado de la cultura se reivindiquen varias posiciones.



“Hay varios artistas que están del lado del poder y eso sucede con muchísima frecuencia. Hay gente que por recibir favores o por un viaje están con el poder y no son críticos. No se abanderan de cosas importantes como los derechos humanos y la libertad”.