El J20 Art Strike une a los artistas de EE.UU. contra Donald Trump

Centenares de artistas y críticos de arte estadounidenses se unen este viernes 20 de enero de 2017 al J20 Art Strike, el día de huelga para protestar contra el discurso xenófobo, misógino, militarista y de odio hacia las minorías que tiene Donald Trump, el nuevo presidente de los EE.UU.

Con la frase “Un acto de inconformidad el día de la investidura. Ni trabajo, ni escuelas ni negocios”, estos artistas entre los que se encuentran Barbara Kruger, Cindy Sherman, Paul Chan, Ricardo Dominguez y Coco Fusco, proponen que los museos, galerías, teatros, estudios y escuelas de arte no abran para que más gente se sume a las calles para protestar, y para que se consolide un “rente cultural antifascista”.



En la larga lista de galerías y espacios culturales que se sumarán al J20 Art Strike está la Fundación Elizabeth para las Artes, No Longer Empty, Smack Mellon, Accola Griefen Gallery y Alexander & Bonin.



Los espacios que no cerrarán han optado no cobrar entrada y aceptar donaciones voluntarias de los visitantes. Uno de los lugares que aplicará esta estrategia es el Museo Whitney de Nueva York.

En su página web se señala que el museo ofrecerá una programación que refleja el compromiso con el diálogo abierto, la participación cívica y la diversidad del arte y la cultura de Estados Unidos. Una de las muestras que se inaugurará es ‘My America’ una exhibición que explora la inmigración, la etnicidad, la raza y la complejidad de la identidad americana.



El Occupy Museums, un colectivo de arte que explora las conexiones entre la economía, las finanzas y el mundo del arte organizó, en sus instalaciones, un encuentro para que los artistas den su opinión sobre el clima político de su país. Entre los oradores estarán Gina Beavers, la Brigada de Arte de Chinatown, Aruna D’Souza, Avram Finkelstein, Chitra Ganes y Guerrilla Girls.



Entre las instituciones que han decidido abrir el J20 están el Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA) y el Museo de Arte del condado de Los Ángeles (LACMA) y el Museo de Arte Contemporáneo de esa misma ciudad (MOCA).



Para combatir el discurso racista de Donald Trump el artista uruguayo Luis Camnitzer propuso que se reúnan firmas de artistas, para que el plan del muro divisorio en la frontera de Estados Unidos con México sea sustituido por una nueva versión, en color naranja, de la obra ‘Running Fence’, del artista Christo. Hasta el miércoles 18 la solicitud de Camnitzer recolectó más de 1 400 firmas.