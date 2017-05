Tras arresto, Luis Miguel llega a acuerdo con exagente que lo demandó

El cantante mexicano Luis Miguel no tendrá que comparecer el jueves 11 de mayo de 2017 ante una corte de Los Ángeles, luego de llegar a un acuerdo con su exrepresentante, quien le ganó una millonaria demanda civil por la que el artista además fue arrestado brevemente.

“El asunto fue resuelto y la audiencia de mañana sale del calendario. El señor Miguel no necesita comparecer”, dijo a la AFP este miércoles su abogado, Kris Demirjian, sin precisar detalles del acuerdo.



El baladista perdió en julio de 2016 en una corte de Nueva York una demanda civil interpuesta por su exrepresentante, William Brockhaus, que debía recibir USD 1,04 millones.



La justicia de Los Ángeles, donde el cantante tiene su residencia, se encargaría de hallar suficientes activos para el cumplimiento de la sentencia y el jueves estaba prevista una audiencia para evaluar su situación financiera.



Entre los bienes destaca por ejemplo un lujoso Rolls Royce, que la corte “ordenó entregar a la defensa del demandante”, precisó Demirjian. “Hasta donde sé no fue aún vendido”.



Brockhaus, quien trabajó para Luis Miguel entre 2013 y 2015, entabló la demanda en febrero de 2015 asegurando que ambos tenían un acuerdo verbal según el cual el “manager” recibiría 10% de las ganancias del baladista, un monto que aseguró no haber obtenido.



El astro de la balada mexicana, que ha interpretado magistralmente temas como La incondicional y Ahora te puedes marchar, suspendió en diciembre de 2015 una gira programada en Estados Unidos, un mes después de abandonar el escenario en dos presentaciones en México.



Ganador de cinco premios Grammy y cuatro Grammy Latino, el cantante abarrota los escenarios en una carrera fulgurante que empezó a los 12 años con el álbum '1+1=2 enamorados'. Nació en San Juan de Puerto Rico, aunque pasó la mayor parte de su vida en México, la cuna de su carrera.