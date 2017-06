Los arrecifes de coral ya no se pueden recuperar, dicen científicos

Los arrecifes de coral del mundo ya no podrán recuperar su estado original, de modo que el objetivo debería ser protegerlos de una destrucción mayor, afirmó un grupo de científicos en un artículo publicado en la revista Nature.

Los arrecifes coralinos, incluida la Gran Barrera de Coral australiana, están cambiando rápidamente mientras luchan por hacer frente al calentamiento global, la sobrepesca y la contaminación, explicó la publicación.



"Devolver a los arrecifes de coral a su forma original ya no es una opción", dijeron los científicos, argumentando que la superviviencia de las barreras de coral exige una profunda reflexión sobre lo que significa la conservación.



Los expertos también apuntaron que la gente necesita aceptar "algunos de los cambios que están sufriendo los arrecifes" para ayudarlos a evolucionar de forma que "puedan mantener sus funciones biológicas".



"Los arrecifes de coral del futuro serán totalmente diferentes a los de hoy y a los de hace 30 años", dijo Terry Hughes, investigador jefe y profesor de la Universidad James Cook de Queensland, Australia.



"Ahora mismo estamos debatiendo sobre si aún podemos salvar los arrecifes de coral del mundo y creemos que sí, pero las oportunidades se los están acabando rápidamente", contó Hughes a DPA. "Necesitamos actuar con rapidez".



"Estamos siendo optimistas al decir que podemos salvarlos, pero los arrecifes coralinos serán muy diferentes", añadió. Volver a las condiciones en las que se encontraban hace cien años o incluso mantenerlos en su forma actual "ya no es posible", afirmó.



Los arrecifes de coral son los ecosistemas con más biodiversidad del planeta y albergan a al menos un cuarto de toda la vida marina. Sin embargo, en los últimos años se han blanqueado en gran medida debido a la muerte de los organismos que viven en el coral, que puede estar causada por pequeños cambios medioambientales como un aumento de la temperatura del mar, la contaminación o por la sobrepesca.



La Gran Barrera de Coral, el mayor arrecife del planeta, más largo que Italia, experimentó el año pasado la mayor pérdida de color de la historia. Se estima que murió el 29% del arrecife de agua superficial.



"La Gran Barrera de Coral sufrió por segundo año consecutivo un blanqueamiento. La mezcla de especies coralinas ha cambiado los arrecifes para siempre. Cuando tienen lugar los fenómenos de blanqueo, hay especies ganadoras y perdedoras. Así que el arrecife ya ha cambiado", dijo Hughes.



La esperanza de salvar los arrecifes de coral del planeta depende del éxito del acuerdo climático de París sobre la reducción del carbono y la limitación del aumento de la temperatura global a solo dos grados centígrados, añadió.



"Es un punto de inflexión", dijo Hughes. "Un grado más en la temperatura global ya ha causado numerosos fenómenos de blanqueamiento de corales, así que un aumento de dos grados cambiará radicalmente los arrecifes durante los próximos siglos".



El presidente estadounidense, Donald Trump, que dijo que el cambio climático es un fraude, anunciará hoy si Washington abandonará el Acuerdo de París. Los medios apuntan a que el presidente se inclina por retirar al país de acuerdo.



Sin embargo, Hughes dijo que Estados Unidos es responsable de solo el 13 % de las emisiones globales. "Así que un individuo y un Gobierno no deberían poder arruinar el compromiso mostrado por todo el mundo de impedir el calentamiento global", destacó.