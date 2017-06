Ariana Grande visita a fans heridos en atentado de Manchester

La cantante Ariana Grande sorprendió hoy 3 de junio del 2017 visitando en el hospital a fans que resultaron heridos en el atentado al término de su concierto en Manchester el 22 de mayo pasado.

Las familias de los heridos postearon en las redes sociales imágenes de la estrella pop estadounidense -quien encabezará un concierto benéfico el domingo en esa ciudad- con decenas de pacientes y enfermeras en el Royal Manchester Children's Hospital.



"Esto significa más para nosotros que todas las cosas increíbles que la gente hizo esta semana", escribió en Facebook Peter Mann, cuya hija Jaden resultó herida en el ataque.



"Cuando tu hija pregunta tras su segunda operación ¿está bien Ariana? ¡Estoy tan feliz de que viniera que podría estallar! ¡Nunca vi a Jaden tan feliz! Incluso lloré otra vez yo mismo", escribió el hombre.



Tasha Hough subió dos imágenes más de Jaden, agregando: "Nadie merece esto más que ella. ¡Esa sonrisa! Y qué joven amorosa es Ariana Grande". Grande también posteó una fotografía de la joven fan herida en Instagram.



Al término del concierto en el Manchester Arena el 22 de mayo pasado, un atentado terrorista se llevó la vida de 22 personas, entre ellos varios menores. Una gigantesca nómina de estrellas participará el domingo en el concierto benéfico One Love Manchester, entre ellos Justin Bieber, Katy Perry, Coldplay, Take That y Miley Cyrus, para reunir dinero para las víctimas y sus familiares.