Ariana Grande lanza su primer single tras atentado en Manchester

La cantante estadounidense Ariana Grande lanzó hoy (20 de abril del 2018) su primer single desde el atentado terrorista del pasado mayo tras un concierto suyo en Manchester.

No tears left to cry está a la venta a partir de hoy, anunció la discográfica Universal. "Ya no me quedan lágrimas para llorar", canta Grande en el tema. "Así que seguiré amando, viviendo y avanzando".



El británico Salman Abedi detonó una bomba el 22 de mayo de 2017 tras un concierto de la cantante y mató a 22 asistentes además de a sí mismo.

Como consecuencia, Grande interrumpió la gira.

En marzo actuó en la manifestación Marcha por nuestras vidas en Washignton, en el que cientos de miles de personas protestaron contra la violencia con armas de fuego tras una masacre en un instituto de Florida.