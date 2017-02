Argentina lanza campaña para prevenir la violencia en los noviazgos

El Gobierno argentino presentó hoy (14 de febrerp de 2017) , con motivo del día de San Valentín, una campaña para concientizar a la sociedad acerca de los comportamientos violentos que pueden cometerse en las relaciones de pareja.

"El amor no duele" es el lema de la iniciativa a cargo del Ministerio de Desarrollo Social argentino, como parte de un plan nacional de acción para la prevención, asistencia y erradicación de la violencia contra las mujeres.



El Consejo Nacional de la Mujer (CNM) mencionó como señales de violencia el enojo cuando no se hace lo que la pareja desea, el pedido de contraseñas para acceder a información personal, los llamados permanentes olas amenazas de abandono.



"Si te dice cómo vestirte, si te aleja de tus amigos, si te exige la clave del celular, si te insulta, eso no es amor, es violencia. Viví un noviazgo sin violencia", destacó la publicidad.

Entre enero de 2016 y enero de 2017 fueron cometidos en Argentina 73 feminicidios, de los cuales 49 correspondieron a relaciones de pareja actuales o pasadas, según cifras difundidas por la Asociación Civil La Casa del Encuentro.