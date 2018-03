Solo 175 de 47 000 especies de araña presentan riesgos para la salud humana

Las arañas causan una fobia que las hace ser consideradas como un riesgo para la salud humana, aunque de las más de 47 000 especies conocidas solo 175 podrían ser peligrosas, declaró Diego Barrales Alcalá, especialista mexicano en arácnidos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) incluye solo a 175 especies de cuatro géneros de arañas como de riesgo, precisó el investigador del Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) .



Estas son las Atrax (arañas de túnel) que habitan en Australia; las Loxosceles (arañas violinistas) que se encuentran en México; las Latrodectus (viuda negra o araña capulina) abundantes en Norteamérica, y la Phoneutria (arañas bananeras), que se encuentra desde Costa Rica a Brasil, explicó México tiene una gran diversidad de arácnidos, más de 5 000 especies, entre garrapatas, ácaros, vinagrillos, arañas patonas, tarántulas, alacranes y otras, señaló este maestro en ciencias.



"Lo que vemos comúnmente son arañas, alacranes, arañas patonas, ambipligidos, uropigidos, garrapatas y otros organismos que son difíciles de ver por su tamaño o hábitos", indicó el experto.



Gran parte de los arácnidos son nocturnos, huyen de la luz, se esconden en la vegetación, bajo rocas, huecos de la tierra o paredes. Algunos viven dentro de las casas, en rincones, apuntó.



El libro 'Capital Biológico de México' enumera 127 especies de arañas en Ciudad de México de las que solo dos son consideradas de importancia médica (peligrosas): la viuda negra o capulina y la violinista.



Sobre la violinista el especialista explicó que habita en zonas cálidas y que no se conoce cómo llegó a Ciudad de México; "no se tienen muchos elementos para determinar si se encontraba aquí o si llegó como especie invasora", destacó.



Las arañas viajan a través de los productos provenientes del campo, entre alimentos, plantas, maderas e incluso en maletas de viaje.



A la araña violinista se le identifica por el color marrón claro, la cola ligeramente alargada, es finamente peluda, con patas abiertas a los lados y en la cabeza se observa una figura como violín, explicó.



Su mordedura no genera un dolor inmediato y los síntomas aparecen entre 6 y 12 horas después mediante una roncha que puede convertirse en una herida necrosada que daña el tejido de la piel.



La viuda negra, por su parte, es de color oscuro con una mancha roja y su veneno es neurotóxico, ataca el sistema nervioso. La mordedura es dolorosa y provoca síntomas como sudoración, náuseas, dificultad para respirar y calambres.



En ambos casos, recomendó acudir al médico y lamentó que los arácnidos generen fobias en las personas, quienes prefieren matarlas sin previamente identificarlas y carlos.



El especialista sugirió que si una persona "cree que sufrió una mordedura de araña, debe tratar de capturar al organismo, y dirigirse a un centro de salud si no se tiene conocimiento del tipo de organismo que le mordió, para que ahí le den la ayuda necesaria".



"La probabilidad de que encontremos una araña que no sea de importancia médica es mucho mayor a encontrar una de importancia médica, y eso también se refleja a nivel mundial", detalló.



Barrales explicó que todavía no se conoce a profundidad el perfil toxicológico del veneno de las 175 especies de arañas y algunas podrían no representar riesgo para la salud humana.



En la Colección Nacional de Arácnidos (y en la de ácaros) de la UNAM dan cursos a médicos para identificar arácnidos de riesgo y jornadas de divulgación en museos y ferias científicas.



En ambos se muestran especímenes vivos y muertos para que la gente pueda conocerlos, se les explica qué hacer en caso de mordedura y se les invita a respetarlas y no matar a todas las que se encuentren, agregó.



Las arañas "son depredadores activos y no son maléficas", y si se eliminan pueden causar importantes afectaciones en los ecosistemas, finalizó el especialista.