A un paso de aprobarse prohibición de bolsas plásticas desechables en Panamá

La Asamblea Nacional (AN-Parlamento) de Panamá aprobó hoy (8 de agosto de 2017) en el segundo de tres debates un proyecto de ley que prohibirá el uso de bolsas plásticas desechables y promoverá el uso de envoltorios reutilizables en establecimientos comerciales en todo el país.

El proyecto 492 norma que los establecimientos procederán al reemplazo progresivo de las bolsas prohibidas por aquellas de material no contaminante o plástico reutilizable dentro de diversos plazos, 12 meses para supermercados, farmacias y minoristas, informó la AN en un comunicado.



El diputado promotor de la iniciativa, Samir Gozaine, dijo recientemente que las bolsas plásticas representan 20% de los desechos sólidos que se generan en Panamá y que tardan más de 400 años en descomponerse en el ambiente, a diferencia de los 25 o 30 que se toman las biodegradables.



La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia sería la institución encargada de velar por el cumplimiento de la norma y los fondos que se recauden en concepto de multas irían destinados a programas de reciclaje, de acuerdo con el proyecto.



Los comerciantes tendrán la posibilidad de cobrar las nuevas bolsas a sus clientes, de acuerdo con el proyecto.



El proyecto establece la divulgación de campañas de concienciación para la comunidad respecto a los beneficios de disminuir el uso de bolsas plásticas desechables e incorporar el elemento coercitivo para los comerciantes.



La propuesta surgió de los diputados Miguel Fanovich y Gozaine, el primero del Movimiento Liberal Repúblicano Nacionalista y el segundo del Partido Revolucionario Democrático (PRD), indicó la AN en su comunicado.

ONU Medio Ambiente estima que cada año se vierten en los mares 8 millones de toneladas de plástico y un reciente estudio científico indica que el volumen de producción de este material en las últimas décadas ha causado un tipo de contaminación prácticamente irreversible en el mundo.