Una apelación enreda las elecciones de la Casa de la Cultura del Guayas

Pasadas tres semanas desde que el juez Miguel Torres López desestimara una acción de protección presentada por el artista plástico guayaquileño Joaquín Serrano, la Junta Provincial Electoral de la Casa de la Cultura, núcleo del Guayas, continúa sin poder llamar a elecciones y sin poder definir una nueva fecha para los comicios.

La decisión judicial, que revocó las medidas cautelares de suspensión de las elecciones, fue apelada la semana pasada ante la Corte Provincial del Guayas por el equipo de Serrano, quien demanda una presunta vulneración de derechos al no haber sido admitida su candidatura al proceso.



Katia Murrieta, presidenta de la Junta Provincial Electoral de la Casa de la Cultura, informó que el organismo ha estado esperando durante las últimas semanas que fuera ejecutoriada la sentencia para plantear una nueva fecha de elecciones.



Según la abogada, ahora la Junta debe esperar la decisión de una instancia superior porque la apelación antes de los vencimientos del término provoca que el proceso continúe. “Mientras no se siente la razón de que se ejecutorio la sentencia, el proceso sigue vivo (…) Seguimos paralizados”.



Serrano negó que busque paralizar el proceso. Sostuvo que su lista de precandidatura se vio en la “obligación moral de apelar” en vista de que la resolución del juez de apenas unas líneas, no se refiere a ninguno de los argumentos de la demanda, “sustentada en el código de la democracia”.



En la visión del demandante, la apelación no debería impedir que se convoque a nuevas elecciones porque según él se levantaron las medidas cautelares. “Mi pelea ahora es por el honor (…) Ellos no están convocando a elecciones porque sencillamente hay problemas con los vocales de los tres candidatos”, sostuvo Serrano.



Las elecciones estaban previstas inicialmente para el pasado 5 de mayo. Tres listas inscribieron con éxito sus candidaturas tras cumplir con los requisitos reglamentarios.

El actor y director de teatro Cristian Cabrera encabeza la Lista 1; el escritor Fernando Naranjo, la Lista 2; y el artista plástico Miguel Ángel Cantos, la Lista 3. Serrano buscaba con la demanda que se restituyera el derecho a participar en los comicios.