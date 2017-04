Antonio Banderas: 'Nada de la Administración Trump apunta a algo positivo'

El actor Antonio Banderas afirmó este 26 de abril del 2017 que con Donald Trump en la presidencia estadounidense es más difícil ser español en EE.UU. y opinó que, de momento, "nada de lo que está saliendo de esta Administración" estadounidense "apunta a algo positivo".

Acompañado por su novia, Nicole Kimpel, Banderas acudió hoy a la localidad madrileña de Alcalá de Henares para recibir en el Paraninfo de su universidad, de manos del rey Felipe, el premio Camino Real, promovido por el Instituto Franklin para reconocer la labor de aquellos españoles que contribuyen a proyectar y difundir la imagen de España en Estados Unidos y el conjunto de Norteamérica.



En declaraciones a los periodistas y ante una pregunta sobre si es más difícil ser español en EE.UU. desde que Trump es presidente, el célebre actor malagueño aseguró que sí, "desgraciadamente", y expuso el caso de un sobrino suyo que estudió cinco años en la Universidad del Sur de California y ahora "está teniendo problemas para volver a entrar" y completar unos cursos de máster.



Su sobrino se ve obligado ahora a cumplir "unos protocolos que antes no existían", añadió Banderas, para quien la Administración de Trump está estableciendo "muchos más muros" que el de la frontera con México, unos "muros virtuales" que van a impedir la tradicional fluidez con que en EE.UU. se producía ese fenómeno de "fusión" a la hora de "recibir a estudiantes de todo el mundo".



"Y eso no es bueno", insistió el actor, antes de recalcar que "nada de lo que está saliendo de esta Administración, de momento, apunta a algo positivo", una afirmación de la que le habría "encantado" desdecirse si hubiera observado "algunos gestos más interesantes" que, desgraciadamente, no se han producido.



Tras insistir en su voluntad de aproximarse más a España en este momento de su vida, el actor precisó que tiene en la cabeza "un montón de proyectos" relacionados con esa idea y mencionó por ejemplo su participación en el reparto de 'Life Itself', la última película de Dan Fogelman ('Danny Collins'), que se rodará parcialmente en Andalucía.