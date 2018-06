Cómo marcaron a Anthony Bourdain las acusaciones de violación de su novia contra Harvey Weinstein

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El chef más famoso del mundo finalmente había logrado encontrar el amor. "Somos dos fenómenos de circo" compartió en su momento Anthony Bourdain, al referirse sobre su novia, la actriz italiana Asia Argento.

El hombre reconocido por su humor ácido y su predilección por viajar a destinos recónditos, con la intención de mostrar distintas realidades a los millones de personas que lo seguían en su show de la cadena CNN, había encontrado a una compañera que lo entendía y no lo juzgaba.



En una entrevista otorgada a la revista People en octubre pasado, Bourdain aseguraba que Argento era su fuente de inspiración y que su conexión era tal que hasta había logrado afectar su itinerario de viaje, gracias al cual pasaba cada año alrededor de 250 días fuera de su casa. "Paso mucho tiempo en Italia ahora" bromeó el experto en gastronomía sobre su relación.



Desde la aparición de la actriz en el episodio de 'Parts Unknown' grabado en Roma durante la octava temporada, Argento pasó a ser parte vital del programa que llevó a Bourdain a explorar todo el planeta. Incluso, llegó a dirigir el capítulo que se grabo recientemente en Hong Kong, experiencia que la directora compartió en su cuenta de Instagram.

Video: YouTube, cuenta: Antonia Glovewr



"Soy una persona a la que le encanta estar ocupada, necesito siempre tener proyectos" explicó Bourdain sobre su pasión por el oficio. "Obviamente, no soy alguien que es feliz sin hacer nada por mucho tiempo. Me gusta despertarme y tener algo para hacer. Tengo una mente creativa que no para" agregó.



Independientemente de su exitosa carrera en Italia como actriz, escritora y directora, una que la vinculó al mundo del cine desde los 9 años gracias a ser parte de una familia de generaciones de realizadores cinematográficos, Argento ganó fama mundial al ser una de las primeras mujeres en denunciar al productor Harvey Weinstein, lo que desató un verdadero movimiento mundial por el empoderamiento femenino.



La catarata de acusaciones de mujeres de distintos ámbitos que salieron a contar sus historias vividas, producto del comportamiento del acosador, habrían generado un gran pesar a Bourdain. El efecto fue tal que la personalidad de CNN denunció a dos de sus colegas por conducta inapropiada; Ken Friedman, el propietario de un establecimiento gastronómico en Nueva York y el famoso chef Mario Batali.



El pasado mes de diciembre, en un ensayo publicado en Medium, Bourdain hizo referencia a la cultura del abuso. "Claramente estamos en un momento de la historia en el que todos, independientemente de nuestras intenciones, tendremos que mirarnos a nosotros mismos y ver qué rol cumplimos en el pasado, qué cosas vimos, ignoramos, decidimos aceptar como normales o simplemente omitimos" reflexionó. "Es importante considerar de qué lado de la historia queremos estar en el futuro" agregó.



Argento acusó a Weinstein de forzarla a practicarle sexo oral en 1997, algo que el ex poderoso referente de Hollywood niega al día de hoy. Meses antes del suicidio, Bourdain dijo que no podía permanecer callado tras conocer a "una extraordinaria mujer con una historia horrible para contar".



El primer contacto de la actriz con Weinstein fue en el set de grabación de la película 'B. Monkey' que la tenía como protagonista. Allí asegura que la obligó a practicarle un masaje con loción antes de realizarle sexo oral no consensuado en su habitación de hotel.

Video: YouTube, cuenta: TrailerDwelling



Argento solo tenía 21 años en ese momento y describió el ataque como un "horrible trauma". En diálogo con la revista New Yorker, la actriz dijo que Weinstein "era tan grande que no pudo detenerlo".



"Fue una pesadilla y contra mi voluntad" compartió. "Le dije no. Es realmente retorcido, un cuento de hadas terrorífico".



"En las circunstancias actuales, uno debe elegir un lado. Me paro firmemente y de forma inquebrantable con las mujeres" compartió en su escrito. "No por virtud, integridad o indignación moral – como a muchos les gustaría afirmar – sino porque bien entrado en años, conocí a una extraordinaria mujer con una trágica historia para contar que a su vez me presentó a otras mujeres con vivencias similares".



"Les agradezco su coraje y me siento inspirado por ellas. Esto no me convierte en un ser más iluminado que otros hombres que han comenzado a escuchar y prestar atención. Simplemente me convierte, espero, en alguien menos estúpido" sentenció Bourdain, con su característico tono sarcástico.