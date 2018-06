¿Quién es Anna Favella, la actriz que interpreta a la mamá de Luis Miguel? 

LEA TAMBIÉN

"Me dio un poquito de melancolía y tristeza porque es muy fuerte ver todo lo que pasó a un niño. Me llevo su historia a Italia", aseguró Anna Favella, la actriz italiana que interpreta a Marcela Basteri, la madre del cantante mexicano Luis Miguel, en la exitosa serie de Netflix.

La artista de 34 años mantiene una relación sentimental con el director de cine Leonardo Ferrari Carissimi y fue convocada a través de un casting para ser parte del audiovisual que se grabó en México. Según detalló la actriz, conoció a Alex, el hermano menor del cantante en un recital del músico: "Me impactó muchísimo. Fue como ver a una persona de mi familia. Me conmovió y emocionó mucho. Nos fundimos en un abrazo".



Hay una escena de toda la serie que más marcó a la actriz y que la hizo llorar incluso fuera del set de grabación. "Cuando Luis Miguel canta para su mamá mirándola a los ojos", detalló y agregó: "Me imaginé realmente a esa mujer que lloraba viendo a su hijo cantando por ella".



"Descubrí varias cosas de su vida y cuán importante fue para Luis Miguel como hijo. La relación que tuvo con su mamá fue realmente fuerte", aseguró la actriz en el ciclo radial Por si las moscas en La once diez.



Anna Favella explicó que sintió una enorme responsabilidad por haberle puesto el cuerpo a Marcela Basteri, de quien se animó a sacar congeturas sobre su desaparición. "Seguro es algo muy oscuro. Un misterio. Por lo menos el verdadero Luis Miguel y sus hermanos están con el corazón en paz por lo que pasó. Yo creo que desaparecer es mejor que saber una mala noticia. Hay una esperanza", analizó la actriz italiana que regresó a Roma a continuar con sus compromisos laborales.

La artista, de 34 años, se puso en la piel de Marcela Basteri, la madre desaparecida del cantante mexicano. Foto: Tomada de Infobae.

"Intenté ponerle el alma y el sol que tenía esta mujer. Más allá de ser la mamá de una estrella, traté de tener una relación de madre e hijo. Me encariñé con mi personaje y también con los niños y adolescentes que interpretaron a Luis Miguel y sus hermanos Alex y Sergio", continuó quien ya conocía al público argentino y uruguayo porque trabajó en Tierra rebelde junto a los actores Rodrigo Guirao Díaz, Sabrina Garciarena, Fabián Mazzei, Michel Noher, Luz Cipriota, Agustina Attias, Manuela Viale y Nicolás Furtado.



"Fue la primera vez que interpreté a un personaje que realmente existió. Estaba con mucha expectativa y muy ansiosa de hacer a alguien con que está vivo, con una historia y sentimientos en muchas personas", sostuvo Favella.



La actriz también destacó la experiencia de trabajar con el español Óscar Jaenada, quien interpreta a Luisito Rey. "Construir una escena juntos era muy estimulante. Él le pone mucha energía y creatividad, y siempre estábamos buscando una manera interesante para actuar. Admiro mucho cómo trabaja sobre su personaje y espero que colaboremos otra vez juntos", contó.