'Annabelle' lidera la taquilla norteamericana

'Annabelle: creation' quedó este fin de semana como líder de la taquilla norteamericana tras la caída en picada de 'The Dark Tower', mientras que 'Dunkerque' permanece en el segundo lugar, según cifras preliminares publicadas el domingo por Exhibitor Relations.

La película de terror de David F. Sandberg, precuela de la 'Annabelle' de John R. Leonetti estrenada en 2014, habría recaudado USD 35 millones en sus primeros tres días en los cines norteamericanos.



De acuerdo con el sitio web especializado Box Office Mojo, el presupuesto para la creación de esta cinta, que cuenta la historia de la maléfica muñeca 'Annabelle', fue de sólo USD 15 millones.



'Annabelle: creation' se beneficia de la caída de 'The Dark Tower', western de ciencia ficción inspirado en una serie de novelas de Stephen King, que había liderado la taquilla la semana pasada.



La película de Nikolaj Arcel vio bajar sus ingresos un 59%, a USD 7,9 millones, quedando así en cuarto lugar.



'Dunkerque', la epopeya de Christopher Nolan sobre la evacuación de 400 000 soldados británicos durante la Segunda Guerra Mundial, quedó segunda, con USD 11,4 millones de ingresos, totalizando 153 millones desde su estreno hace cuatro semanas.



'The Nut Job 2' (Locos por las nueces), película de animación estrenada el viernes, podría llegar a los USD 9 millones en ingresos, quedando en tercer lugar.



Otro film de animación, 'The Emoji Movie', en la que los pequeños símbolos que representan las expresiones faciales cobran vida, quedó en la quinta posición, con USD 6,6 millones de ingresos, una baja de 45% respecto al fin de semana pasado.



Los diez primeros títulos se completan con:



6 -'Girls Trip': USD 6,5 millones (97 millones en cuatro semanas)

7 -'Spider-Man: Homecoming': USD 6,1 millones (306,4 millones en seis semanas).

8 -'Kidnap': USD 5,2 millones (19,4 millones en dos semanas)

9 -'The Glass Castle': USD 4,9 millones (primera semana)

10 -'Atómica': USD 4,6 millones (42,8 millones en tres semanas) .