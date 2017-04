'En ocasiones nieva en abril': Un año sin el cantante Prince

Los restos de Prince están doblemente custodiados tras los blancos muros de Paisley Park. Un modelo en miniatura de la finca, adornado con el símbolo lila que durante mucho tiempo el cantante utilizó como seudónimo, se yerge dentro de una caja de cristal mate, adosada a una pared pasado el pórtico del edificio.

Dentro están sus cenizas. "Prince pasó mucho tiempo en esta sala, aquí se sentía muy bien", afirma el guía Mitch mientras conduce por el lugar a un grupo de visitantes. "Por eso, su familia pensó que era un buen sitio para colocar su urna".



Mitch aprovecha para señalar dos mesas auxiliares con pañuelos de papel y explica que "para muchas personas, éste momento del tour es muy emotivo". Paisley Park era el refugio de Prince, su sala de juegos, vivienda y lugar de trabajo.



Por fuera, el complejo construido en 1987 a las afueras de Minneapolis, en el estado norteamericano de Minnesota, parece un edificio funcional y casi sin ventanas. Pero tras sus gruesos muros y en sus alrededor de 6 000 metros cuadrados Prince acumuló todas sus pertenencias, dibujos, trajes e instrumentos.

Aquí construyó su paraíso musical, con varios estudios de grabación, escenarios y salas de producción. Y aquí fue también donde el 21 de abril del año pasado fue hallado inconsciente y poco después, declarado muerto.

El cantante Prince fue hallado inconsciente en el interior de su finca Paisley Park el 21 de abril de 2016. Tiempo después se declaró que había fallecido. Foto: AFP.

La autopsia reveló que falleció por sobredosis de opioides, aunque las circunstancias exactas aún se desconocen. Tenía 57 años.



"Ha sido un año agridulce, un gran reto, pero también hemos tenido momentos divertidos. Ha sido una montaña rusa de emociones", afirma Aaron Meyerring desde el despacho de su tienda de discos Electric Fetus, a 20 minutos en coche de Paisley Park.



Él fue una de las últimas personas que vio con vida a Prince, pues cinco días antes de morir éste pasó por su tienda. Según Meyerring, de 33 años, no tenía mal aspecto. "Tenía el aspecto de Prince, sencillamente 'cool'. Tenía el aspecto de una estrella de rock, de una estrella de rock de 57 años".



Prince compró seis discos, entre otros de Stevie Wonder y Santana, y después le dio las gracias a través de Twitter. El tuit adorna hoy las camisetas y tazas que Electric Fetus vende como souvenirs.

PLEASE SUPPORT UR LOCAL RECORD STORE 2DAY: (THROAT CLEARS 2 ATTRACT ATTENTION): ELECTRIC FETUS — Prince (@prince) 16 de abril de 2016

Desde que falleció, el rincón de Prince se ha convertido en una especie de altar en la tienda de discos. Una vez, un fan depositó una flor lila junto a los discos que con hits como Kiss, Purple Rain o 1999 se convirtieron en clásicos mundiales.



A petición de la clientela, el dueño ofrece numerosos recuerdos de Prince y otros souvenirs también en lila, el color favorito del cantante. Cuatro de los cinco discos que más vende son de Prince.



Paisley Park es desde octubre un museo gestionado por la misma compañía que administra el Graceland de Elvis. Por unos USD 40, los fans pueden disfrutar de una visita guiada por la finca que pasa por un interminable collage de fotos, recuerdos, velas, muebles tapizados en lila y los más modernos estudios de música.



Las salas pertenecientes a la vivienda no forman parte del tour, pero cada tanto en la visita se cuela algún rayo fugaz que alumbra la vida de este misterioso artista: una foto enmarcada de su padre, una mesa de ping-pong en el estudio de grabación o una vela perfumada en la mesa de montaje.



"Era una persona muy reservada, nunca hemos hablado. Nos comunicábamos mentalmente", afirma Julius, que durante años veló por la seguridad de Prince y actualmente vigila el museo. "Pero aquí lo controlaba todo. Cuando daba una fiesta, nos hacía una señal de cuándo tenían que bajar del vehículo los visitantes". Según sostiene, nadie conoció realmente a Prince. "Era un misterio para todos".



En el primer aniversario de su muerte, tanto Paisley Park como la tienda de discos Electric Fetus y el club First Avenue -en el centro de Minneapolis- que Prince visitaba a menudo, planean diversos actos.



Además, la asociación de historia de Minnesota expondrá varios de sus trajes y la empresa Waconiaville Tours afirma que las visitas temáticas sobre Prince tienen todas las plazas agotadas.

"Aquí nadie podrá ocupar el lugar que dejó", afirma Meyerring. "Es una leyenda local. Esta será siempre su casa, eso nos quedará siempre".

Dentro de su música, Prince y Minnesota están especialmente vinculados por una balada: Sometimes it Snows in April (en ocasiones nieva en abril), algo que no es infrecuente en este estado. "Al fallecer en abril, esta canción hacía que se saltaran las lágrimas".

Video: YouTube, cuenta: evelyne dandoy