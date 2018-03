Animales mueren en zoológico de Venezuela por falta de comida

Dos pumas con los huesos pegados a la carne le pusieron rostro al drama de un zoológico del oeste de Venezuela, donde varios animales han muerto por falta de comida, mientras otros sufren desnutrición severa.

Patos, cerdos y cabras han tenido que ser sacrificados para alimentar a otras especies en el zoológico metropolitano de Zulia, cerrado a visitantes a mediados de febrero tras conocerse sobrecogedoras imágenes de fieras hambrientas.



Un león africano, un tigre de bengala, un jaguar, varios cunaguaros y aves rapaces, todos carnívoros, engrosan la lista de desnutridos, dijeron recientemente trabajadores del parque, situado en el municipio de San Francisco.



Pero los pumas -rescatados del tráfico de fauna- presentan el cuadro más grave. Sus fotos difundidas por el diario local Panorama causaron alarma.



“Ambos estaban confinados como mascotas y llegaron malnutridos, se recuperaron, pero con esta crisis retrocedieron, pareciera que se hubieran encogido” , añadieron las fuentes.



El país petrolero encara una severa escasez de alimentos y medicinas, y una hiperinflación -que en 2018 podría escalar a 13 000%, según el FMI-. “ Los zoológicos no escapan de la crisis” , admitió una autoridad, que dijo no tener “ autorización para declarar a la prensa” .



Un macho y una hembra del cóndor de los Andes nacidos en cautiverio y trasladados al parque para un plan reproductivo que busca salvar la especie de la extinción, también pasaron semanas sin comer adecuadamente.



Es el ave voladora más grande y pesada del mundo -alcanza hasta 3,3 metros de envergadura- y está en “peligro crítico” por la cacería y “el uso extendido de agroquímicos” , reseñó el Libro rojo de la fauna venezolana. Quedan unos pocos ejemplares en estado silvestre.



El hambre llevó a dos caricares encrestados (aves rapaces) a comerse a su compañero de jaula. “Lo mismo hizo una pareja de lechuzones orejudos” , relataron empleados.



“El tigre de Bengala era el más corpulento y el león por su estado senil era algo delgado, pero perdió peso también” , recalcaron.



Para tratar de compensar la falta de carne directivos idearon la caza de iguanas -lagartos- que crecen silvestres en el zoo, además de la pesca de tilapias en lagunas del parque.