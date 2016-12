La exreina Angie Vergara adelantó su regalo de Navidad

Angie Vergara, exreina de Quito 2015- 2016, volvió a manejar su carro San Remo después de un año de no haberlo conducido.

Le hicieron la entrega oficial de su vehículo, aproximadamente a las 15:30 de este miércoles 14 de diciembre, en la concesionaria Kia Motors ubicado en la avenida Mariana de Jesús, en el norte de Quito.



Angie entregó el auto eléctrico que le dieron inicialmente durante su reinado, porque se lo requería para exhibición en la reunión Hábitat III. Después la concesionaria le prestó otro auto modelo Picanto a gasolina para que se movilizara los días siguientes previos a la elección Reina de Quito. Y en la tarde de hoy le entregaron su auto remodelado.



Angie Vergara sintió nostalgia de devolver el auto, porque eso significaba que la etapa de reinado acabó. “Fue complicado devolverlo, es una transición porque al un día eres reina y al siguiente ya no”.

También estaba triste porque ella esperaba que en reconocimiento a su labor le otorgaran un auto. “Yo tenía la expectativa de que me dejaran un vehículo después de un año de gestión donde no se recibe ningún ingreso económico”, indicó Vergara.



Sin embargo, a pesar de no haber recibido el premio, Angie considera que lo más importante fue la experiencia y la labor social realizada. “El mejor regalo es tener el cariño y amor de todos los quiteños”.



Sin embargo, estaba ansiosa y emocionada de ver cómo quedó la remodelación de su San Remo del año 85.



Juan Esteban Cornejo, gerente de post ventas de Asiauto, señaló al carro de la exsoberana le hicieron varias reparaciones y remodelaciones, por ejemplo, le cambiaron piezas exteriores como guardafangos, capot, puertas, enderezaron el chasis y lo pintaron.



También lo retapizaron, cambiaron alfombras, volante, se le incluyó un radio para que Angie pueda escuchar su música favorita. Además dijo que le pusieron batería nueva y repararon el motor, “el auto quedó como nuevo, 0 km”, dijo Cornejo.



La inversión para reparar este vehículo fue de alrededor de USD 4 000. Trabajaron más de 12 hombres en la remodelación del vehículo. Comenzaron a repararlo hace 3 meses y hace una semana estuvo listo para ponerlo en marcha.



Para Angie los dos autos tienen algo especial, “no puedo compararlos, cada uno es espectacular”. El San Remo es su primer auto el cual lo compró con su propio esfuerzo, mientras estudiaba y trabajaba de animadora en fiestas infantiles.



“Logré ahorrar USD 2 000 y con eso me lo compré, con este carro aprendí a manejar”. Como anécdota recuerda que en varias ocasiones su San Remo se quedó averiado por las calles.



Lo que más va a recordar del auto eléctrico, al cual llamó Wall-e, es que se pudo movilizar a todos los eventos que tenía como soberana de la ciudad. Además con este transporte pudo visitar los barrios de la capital, y asistir de 10 a 15 actividades diarias.



Los planes a futuro que tiene es seguir una maestría referente a su carrera, pero también quiere estudiar comunicación para incursionar en los medios. También seguirá con la ayuda en la fundación Reina de Quito a los niños con Síndrome de Down.



Además de dejar el carro, hay otros cambios en su vida al ya no ser reina, como por ejemplo, ya no asistir a tantos eventos con autoridades, dejar la banda y la corona y el ajetreo diario.



El momento en que Angie Vergara volvió a ver su auto se emocionó y llevó sus manos al rostro de felicidad. Se subió al auto y lo encendió, luego prendió la radio, mientras verificaba todos los cambios que le habían hecho a su auto.



“Está hermoso, nunca me imaginé que pudiera quedar así, estoy muy agradecida con las personas que trabajaron en la remodelación de mi carro”, comentó. Luego ella se fue del lugar manejando su querido San Remo.



“Este vehículo, lo voy a llevar en mi corazón y lo voy a tener por siempre”, expresó Angie.