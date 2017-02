Angelina Jolie critica las políticas migratorias de Donald Trump

La estrella de Hollywood Angelina Jolie criticó este jueves 2 de febrero de 2016 las políticas migratorias del presidente de EE.UU., Donald Trump, al subrayar que esas decisiones deberían tomarse "con base en hechos y no en respuesta al miedo".

En un artículo de opinión publicado en la edición digital del diario The New York Times, la actriz se refirió a la polémica orden ejecutiva que Donald Trump firmó la semana pasada para luchar contra el terrorismo yihadista.

​

El decreto suspende el ingreso al país de todos los refugiados durante 120 días, así como la concesión durante 90 días de visados a siete países de mayoría musulmana -Libia, Sudán, Somalia, Siria, Irak, Yemen e Irán- hasta que se establezcan nuevos mecanismos de vigilancia más estrictos.



"La crisis global de refugiados y la amenaza del terrorismo hace que sea completamente justificable que consideremos cómo proteger nuestras fronteras de la mejor manera", reconoció la actriz.



"Cada gobierno debe equilibrar las necesidades de sus ciudades con sus responsabilidades internacionales. Pero nuestra respuesta debe medirse con base en hechos y no en respuesta al miedo", agregó.



"Simplemente no es cierto que nuestras fronteras estén sobrepasadas o que los refugiados sean admitidos en Estados Unidos sin un estrecho escrutinio", sostuvo.



Asimismo, declaró, "si creamos un grupo de refugiados de segunda clase, implicando que los musulmanes merecen un menor grado de protección, avivamos el extremismo extranjero mientras que en casa socavamos el ideal de diversidad deseado por demócratas y republicanos".



Para reforzar su mensaje, Jolie, enviada especial del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), parafraseó a Ronald Reagan: "EE.UU. está comprometido con el mundo porque gran parte del mundo está dentro de EE.UU.".



"Todos queremos mantener a nuestro país seguro", sostuvo la ganadora del Oscar por 'Girl, Interrupted'. "Así que debemos analizar las causas de la amenaza terrorista, los conflictos que dan espacio y oxígeno a grupos como el Estado Islámico, y la desesperanza y rebeldía de las que se nutren. Tenemos que formar una causa común con gente de distinta fe y orígenes que lucha contra la misma amenaza y busca la misma seguridad", recalcó.



"De esta manera", concluye la actriz, "es como esperaría que cualquier presidente de nuestra gran nación ejerciera de líder en pos de todos los estadounidenses".