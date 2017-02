Angelina Jolie: 'Siempre seremos una familia'

Tras su divorcio de Brad Pitt, la estrella de Hollywood Angelina Jolie reconoce que fueron "tiempos muy difíciles", pero que pese a todo son una familia. "Y siempre seremos una familia", dijo en una entrevista con BBC World News.

La actriz y cineasta realizó estas declaraciones desde Camboya, a donde había viajado junto a sus hijos para presentar su largometraje sobre los Jemeres Rojos 'First They Killed My Father'.



"Superaremos esa etapa y ojalá que nos convierta en una familia más fuerte", añadió. Jolie, de 41 años, evitó hablar de las causas que les llevaron a poner fin a su matrimonio. "Muchas personas viven este tipo de situaciones, toda mi familia ha superado fases complicadas. Ahora estoy centrada en mis hijos, en nuestros hijos", se limitó a decir.



El pasado septiembre, tras dos años de matrimonio y 9 más de noviazgo, los Brangelina dieron la sorpresa al filtrarse la solicitud de divorcio presentada por Jolie. Esta pidió la custodia de sus tres hijos biológicos y los tres que adoptaron. Tras una disputa entre ambos, finalmente acordaron que así fuera.



'First They Killed My Father' narra la historia del genocidio a la población camboyana por los Jemeres Rojos desde la mirada de un niño. Se trata de la cuarta película dirigida por Jolie y será lanzada en la plataforma de streaming Netflix en septiembre en 2017.