Andy Muschietti está listo para rodar la secuela de 'It'

La secuela de 'It' (Eso) , que narrará los orígenes de Pennywise, aún se encuentra en una fase temprana de desarrollo. La película continúa cerrando negociaciones, pero parece que su director, Andy Muschietti, tiene muchas ganas de empezar a rodar 'It 2', y así lo demuestra en su última foto junto al elenco de la primera película.

El director ha compartido en su cuenta de Instagram una imagen del set de rodaje de la primera película. En ella, el cineasta aparece junto a los miembros de El Club de los Perdedores, quienes están caracterizados por sus personajes en el filme y fingen estar dormidos, excepto Finn Wolfhard, quien encarnó a Richie Tozier, que hace una mueca con la lengua.



"Despertad, perdedores. Derry os llama", comenta Muschietti en la publicación.

'It 2', que volverá a estar dirigida por Muschietti, tiene previsto llegar a las carteleras el 6 de septiembre del próximo año. En ella, los miembros de El Club de los Perdedores regresarán a Derry varias décadas después para enfrentarse a aquello que les aterrorizó hace 30 años.



Hasta ahora, los únicos miembros del reparto confirmados son Bill Skarsgrd como el malvado payaso Pennywise, mientras que Jessica Chastain está en negociaciones para interpretar a la versión adulta de Beverly Marsh. El resto del reparto de It 2 es todo un misterio.



La primera película, It que adaptaba la novela de Stephen King consiguió un gran éxito con casi USD 700 millones recaudados en taquillas de todo el mundo, convirtiéndose así, en una de las películas más taquilleras de la historia.