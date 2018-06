Andrew Hevia: 'La meta es generar impacto con el arte’

LEA TAMBIÉN

Andrew Hevia fue parte del equipo que recibió uno de los tres Oscar que ganó ‘Moonlight’, en 2017. Ahora está en Quito como productor de ‘Cenizas’, del ecuatoriano Juan Sebastián Jácome.

¿Qué le motivó a ser productor de ‘Moonlight’?



La primera década de mi carrera pasé trabajando en la idea de que se puede construir una comunidad por medio del arte. En 2011, un escritor llamado Tarell Alvin McCraney me presentó un texto y me dijo: “¿Tú quieres historias sobre Miami? Esta es mi historia sobre Miami”. Desde entonces el único consejo que puedo dar es que, si McCraney dice “tengo algo que tienes que ver”,, dejas lo que estás haciendo y le prestas atención. Seis años después se estrenó ‘Moonlight’.



¿Qué lección le dejó la producción de esa cinta?



Solo si tienes un gran equipo puedes llegar a tener una excelente película.



Como productor, ¿qué le atrajo de ‘Cenizas’?



Con cualquier filme mi prioridad es encontrar una historia creíble. En ‘Moonlight’ fueron Tarrel McCraney y Barry Jenkins las personas en las que creí que podían realizar un trabajo valioso y en ‘Cenizas’ fue Juan Sebastián Jácome. Encuentra un director que te guste y haz lo que puedas por ayudar a producir su historia.



¿Hay una coincidencia estética y narrativa entre ambas películas?



Creo que las dos películas son muy parecidas en cuanto al lugar en el que se llevan a cabo. ‘Moonlight’ se desarrolla en una comunidad particular de Miami. ‘Cenizas’ se desarrolla en una comunidad específica de Quito. Ambas tienen un discurso que hace referencia a la cultura del lugar donde se desarrollan, pero sobre todo abren el debate sobre temas que se deben discutir, no solo en esa comunidad sino en mucho otros lugares.



¿Hasta dónde llegan las competencias creativas de un productor dentro de una película?



Primero, elijo a los directores según la forma en que trabajan en el filme que les interesa hacer. Jácome tiene una estética y narrativa en la que me interesa trabajar y escogí su película también por el impacto que creo que puede tener sobre la audiencia. En segundo lugar, se debe mantener una colaboración libre y abierta sobre los cambios que se deben hacer. Como director, Jácome elige lo que funciona en el filme, pero la idea es que, como equipo, todos trabajemos sobre el mismo objetivo.



¿El presupuesto determina los canales de exhibición y distribución?



‘Moonlight’ demostró que no se necesita un gran presupuesto para que un filme logre un gran impacto. Creo que ‘Cenizas’ ya ha empezado a generar debates importantes y seguro que también tendrá un alto impacto después del estreno el 15 de junio.



¿Qué probabilidades de éxito puede tener una película independiente en un circuito dominado por los grandes estudios?



Un filme como ‘Cenizas’ no pretende competir con ‘Star Wars’. ‘Cenizas’ es un filme sobre la comunidad para la comunidad y que busca abrir una conversación sobre ciertos temas indispensables, que pueden tener un impacto en la vida real. La meta no es dominar el mundo, sino generar un impacto a través del arte.



¿Cómo explicar que hay películas que se exhiben con salas llenas en los festivales pero que no tienen la misma convocatoria en el circuito comercial?



Es la peor pesadilla de un productor. Creo que hay un público que va a los festivales de cine en busca de nuevas voces y que aprecian el descubrimiento y a menudo no es la misma gente que acostumbra a ir al cine un viernes por la noche en busca de entretenimiento.



¿Cuál es su visión sobre el público cinéfilo contemporáneo?



Siempre habrá una audiencia para un gran cine, que viaja por el mundo.