El gran amor de Luis Miguel fue la hija de un millonario que terminó casada con el creador de un show de strippers

El capítulo más reciente de la serie biográfica Luis Miguel levantó gran expectativa por la aparición del personaje de Issabela Camil (su nombre real es Erika Ellice Sotres Starr), una actriz mexicana, prima del cantante, hermana política del actor Jaime Camil e hija del empresario Armando Sotres y de la modelo estadounidense Tony Starr.

Distintas biografías sobre Luis Miguel señalan a Issabela como uno de los grandes amores en la vida del cantante, con quien sostuvo una larga relación que terminó hace 24 años y, como deja entrever la serie, aparentemente fue por la oposición del padre de ella a que formaran una pareja.



Los dos se conocían desde niños y después de un largo período de no verse se reencontraron en su adolescencia.



Issabela, hoy de 49 años y quien está muy activa en televisión y teatro, se casó con Sergio Mayer, un cantante, actor, empresario y ahora político famoso por haber creador a finales de los noventa el concepto Solo para mujeres, en el que famosos se presentaban por todo México con un show de strippers, que en su momento fue polémico, pero después imitado.



"Fue una relación larga, y veamos qué sale en la serie a ver qué tan cierto es todo", dijo Camil el pasado mes de abril, antes del estreno de la serie.



Aclaró que aunque los guionistas se acercaron a ella en distintas ocasiones para conocer detalles de la relación, no aceptó hablar sobre el tema: "Nunca tuvieron un sí de mi parte". Solo ha aceptado hablar con la actriz Camila Sodi, quien la caracteriza en la bioserie.



Aseguró que no tiene nada que ocultar y que para ella "fue un tiempo muy bello, además es algo que se sabe". Asimismo, expresó: "Él estuvo muy cerca de mi familia mucho tiempo y formamos gran parte de su historia, entonces, eso es un dato duro que no se puede remover. Es una historia que quiso contar el mismo Luis Miguel y me parece muy bello que finalmente le haya dado la importancia, la posición y el valor a distintos personajes que fuimos parte de su historia".



El padre de la actriz ayudó al cantante en uno de sus momentos más duros, cuando lo salvó de ir a la cárcel al prestarle el dinero que debía en impuestos a la Hacienda mexicana, como resultado de los malos manejos financieros de Luis Rey.



"Cuando estuve con él, era una relación que no tenía nada que ver con quién era en el espectáculo. Y hoy en día sigue siendo así. Fue un factor que fuera una persona talentosa, pero ese no era el motor que me motivaba para estar con él", explicó en entrevista la actriz.



Hace más de 12 años, Issabela contrajo matrimonio con Mayer, quien después de su exitoso show de strippers ahora es candidato a diputado federal por la coalición Juntos Haremos Historia. El matrimonio tiene dos hijas.



La difusión del reciente capítulo de la serie causó una serie de comentarios y burlas que se dirigieron a Mayer por medio de Twitter. El 10 de junio, un usuario identificado en la red social como Jorge López escribió: "Jaime Camil padre no aprobaba el romance de Mickey con su hija y terminó teniendo de yerno a @SergioMayerb #LuisMiguelLaSerie". En respuesta a esto, Mayer escribió: "Cómo buen padre siempre supo que su hija merecía un mejor futuro".

Cómo buen padre siempre supo que su hija merecía un mejor futuro .😉 — Sergio Mayer Breton (@SergioMayerb) 11 de junio de 2018

En otro mensaje difundido en una cuenta de Twitter privada se le consultó a Mayer por qué Issabela lo escogió a él y no a Luis Miguel, Mayer publicó en su cuenta de Twitter: "Si le preguntas a tu mamá o a tus hermanas, estoy seguro de que hubieran decidido igual".