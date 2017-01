‘Amigazos’: chistes en tiempo de campaña

El humor de situación comienza desde la entrada al parqueadero del set, donde empieza cada noche el show. David Reinoso baja de su vehículo y, seguido por la cámara, se dirige al de Francisco Pinoargotti, al que le pregunta por lo que viene escuchando. Los Rolling Stones le contesta él, pero cuando sube el volumen lo que suena es una canción de Ricardo Arjona. Es el primer chiste de la noche.

Los chistes entendidos como ocurrencia, burla, parodia, doble sentido e idea disparatada (o como ‘cacho’), marcan lo que los actores definen como un ‘politique o late night show’. En este programa, de una hora y media de duración, la calidad de las situaciones cómicas van ‘in crescendo’.



Reinoso y Pinoargotti, comediantes guayaquileños que ya habían actuado juntos en shows de teatro, unen sus estilos por primera vez en la televisión en ‘Amigazos’, el nuevo programa de humor político de final de la noche de GamaTV. Los actores caminan por el pasillo del parqueo hasta las cortinas rojas de la entrada del set.



La noche de un jueves reciente enfilan contra la exjueza Lorena Collantes, que increpó ebria a unos policías, y quien ha lanzado la línea de ropa Mi Poder. “Estaría bien en la Asamblea, en vez de una cinta con la frase mi poder en la constitución, podría llevar una frase que diga mi poder en la…”, dice Pinoargotti, señalando hacia abajo. Luego saca la lengua. “Cuando metes la pata o lo tomas con humor o le sacas provecho. ¡Aplausos para la exjueza!”.



El humor toma diversos ropajes: el diálogo de apertura que alude a la actualidad o los ‘sketchs’ grabados –en uno, los dos humoristas representan a dos gais para intentar encontrar un doble sentido (sexual) a conceptos electorales como los de indecisos, nulos y vergonzantes–. Y también hay una ronda de chistes junto a invitados. Además de ‘sketchs’ en los cuales Reinoso recupera algunos políticos que parodió en su programa ‘Vivos’.



En redes sociales los críticos enfilaron sus dardos hacia las similitudes del nuevo programa con ‘Vivos’ (Teleamazonas) y con ‘Buenos Muchachos’ o ‘PHD’ (TC), de Pinoargotti, y se lo interpreta como falta de nuevas ideas. No obstante, en su primera semana al aire ‘Amigazos’ se convirtió cada noche en tendencia en Twitter, red en la que animan a los espectadores a crear memes sobre el programa.



“¿Que van a seguir con el mismo humor de siempre? ¡Sí! Si no te gusta cambia de canal, usa Netflix o conéctate al wifi gratis de la Alcaldía”, increpó a los críticos Pinoargotti, durante la emisión. Los propios actores reconocieron en el lanzamiento que el formato podía leerse como una “mezcla” de los programas de cada uno, pero también reivindicaron elementos nuevos.



En uno de los ‘sketchs’ Reinoso hizo de ‘Rolindo Pachanga’, junto a quien inspiró la parodia: el político y experiodista Rolando Panchana. Ambos –imitador y personaje– participaron en una entrevista con una supuesta candidata a la Asamblea proveniente de un ‘reality’ de la competencia que, al igual que una candidata real, habló de las “siete Constituciones” de la República.



“Con la Ley de Comunicación dicen que tenemos que hacer un humor inteligente, no sé que es esa huev..., pero hay que hacerlo”, dijo en otra parte Reinoso, cuyas producciones salieron del aire por la Ley. Eso no ha sido impedimento para que ahora haga humor en uno de los canales incautados y administrados por el actual Gobierno. “Hemos venido a incautarle la censura a este canal”, agregó en otro momento.



La novedad son las entrevistas con los candidatos. A veces las preguntas toman caminos escabrosos –temas escatológicos, por ejemplo– que pueden llegar a incomodar a los invitados. La idea es oír a los políticos en un “discurso diferente” al de la campaña electoral, según la producción.



Pero cuando los candidatos saben sortear las preguntas difíciles, pueden contar algo interesante sobre sus vidas, meter cuñas políticas o incluso bromear con los presentadores, como lo hizo Jorge Yunda, radiodifusor conocido como ‘Loro Mero’, candidato a la Asamblea por Alianza País (AP). Él felicitó a la dupla de comediantes por su programa, al que llamó “Amigovios”.