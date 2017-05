Amazon abre su primera librería en Nueva York

El gigante de los libros por internet Amazon abrió este jueves 25 de mayo del 2017 su primera librería física en Nueva York, fiel al concepto lanzado en 2015 que destaca las opciones preferidas por sus clientes web al tiempo que ofrece a los lectores el placer de hojear los libros.

Amazon, que comenzó en 1995 con la venta de libros en línea pero hoy en día vende de todo un poco, incluido alimentos, no quería aventurarse en la metrópolis más literaria de Estados Unidos sin perfeccionar el modelo de librería que ya posee en otras seis ciudades, comenzando por Seattle, su ciudad de origen, explicó Jennifer Cast, vicepresidenta de Amazon Books.



“No corremos un maratón antes de correr una carrera de 5 km. Queríamos tener el tiempo de aprender y queríamos también hallar el buen lugar”, explicó. Esta primera tienda neoyorquina -una segunda debe abrir en unos meses- está situada en Columbus Circle, frente a Central Park.



Con un área de 370 m2, es modesta comparada con las grandes librerías de varios pisos de Barnes and Noble. La elección está limitada a 3 000 títulos de todo tipo de géneros.



Los millones de clientes del sitio web que escriben críticas de las obras y les atribuyen estrellas están en el centro de la selección: ninguno de los libros en venta ha recibido menos de cuatro estrellas.



El análisis de datos del sitio alimenta una sección dedicada a los libros que los lectores devoraron en menos de tres días, y otra a las obras preferidas de los lectores de la región de Nueva York.



Los primeros clientes el jueves de mañana se congratularon de la aparición de la nueva librería, que contrasta con el cierre de muchas otras en los últimos años.



“Es genial que haya una nueva librería, es tan inhabitual (...). Siempre compro mis libros en línea, así que no sé si vendré seguido, pero echo de menos hojear los libros”, dijo Jennifer Rok, una joven madre que pasa todas las mañanas por el barrio.



Amazon espera contar con 13 librerías reales en Estados Unidos para fines de 2017. Ninguna está prevista por ahora en Europa o Latinoamérica.