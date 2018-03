El Circo del Sol presenta Amaluna, una obra con esencia femenina

El Cirque du Soleil regresa por segunda vez a Quito para presentar ‘Amaluna’, uno de los 19 espectáculos itinerantes que recorrerán el mundo este año. Dirigida por Diane Paulus, la obrapone a 48 artistas en escena y presentará 15 funciones entre el 6 y 16 de septiembre, en el Parque Bicentenario.

Larry Edwards, jefe de vestuario, llegó a Quito para hacer la presentación oficial junto con representantes de Quito Turismo y de las productoras Globalshows y EMM Williams Productions.



¿Cuál es la importancia de la figura femenina en esta obra?



La obra gira alrededor de una joven que, al convertirse en adulta, quiere salir a explorar el mundo, pero su madre teme que aún no este lista y antes de dejarla ir quiere empoderarla. Lo que veremos en escena será la representación de todas las fortalezas que esta joven necesitará para sobrevivir en el mundo. Sin embargo, cada mujer es diferente y necesita distintas fortalezas y cada una de estas aparecerá en escena de distintas formas, lo cual se convertirá en la premisa de una increíble historia.



¿Esta será la primera vez que Cirque du Soleil pone en escena un espectáculo con un elenco mayoritariamente femenino?



Es la primera vez que el Cirque du Soleil presenta una obra con una orquesta solo de mujeres y un elenco en su mayoría femenino.

El espectáculo toma como base ‘La tempestad’ de W. Shakespeare.



¿Qué otros elementos han inspirado la obra?

​

La directora Diane Paulus tomo ‘La tempestad’ de Shakespeare como base y a partir de eso, la diseñadora de vestuario, Mérédith Caron, se inspiró en la época en la que fue escrita esta obra de teatro para hacer los trajes. Sin embargo, siempre hay un trabajo en conjunto entre los diseñadores y los artistas, porque una cosa es lo que quieren los diseñadores y otra, lo que los artistas pueden hacer físicamente en escena.



Entre el drama, la comedia o la tragedia ¿Cuál será el tono narrativo que adopte la obra?



Es una combinación. Como en cada show del Cirque du Soleil, habrá comedia a través del clown, pero también se abordarán temas más serios. El mensaje es muy importante pero también lo es el entretenimiento que se puede ofrecer al público. La música también está diseñada para evocar emociones, que a su vez marcará el ritmo del show.



¿Cuál es el tratamiento que recibe el vestuario durante la gira?



Hay solo cuatro personas que viajan con el equipo y que están a cargo de los 300 trajes durante la gira. Los trajes se elaboran principalmente en Montreal y desde ahí son enviados a los países donde se presentan las obras.



¿Habrá tiempo para conocer la ciudad entre ensayos y presentaciones?



Esta es mi primera vez en Quito y el Centro Histórico me quitó el aliento y la altitud también. Tuve una sensación muy amistosa y me gustó la belleza de la gente; hay una felicidad genuina en sus rostros.