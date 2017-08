Desde el 7 de agosto de 2017, alumnos rechazan o aceptan cupos universitarios

En la última evaluación Ser Bachiller obtuvo 850 puntos sobre 1 000. Tras conocerlo, la quiteña Jennifer Basantes, de 18 años, aplicó para estudiar Derecho en la Universidad Central. También Odontología, Ingeniería Ambiental, Enfermería y Biotecnología.

Esas fueron las cinco carreras que ella escogió la semana pasada, en orden de prioridad, para acceder a las universidades públicas, según establece el cronograma de la Secretaría Nacional de Educación Superior (Senescyt).



El mismo procedimiento fue realizado por miles de alumnos. Según la Senescyt, 128 933 chicos postularon en 580 210 carreras hasta las 19:00 del martes 1 de agosto. Hasta el viernes al mediodía, 751 940 carreras fueron seleccionadas por 166 417 postulantes. Desde hoy hasta el jueves las autoridades evaluarán las postulaciones y definirán quienes fueron aceptados.

Los estudiantes podrán verificar los resultados de la asignación de plazas en su cuenta www.serbachiller.ec y tomar la decisión de aceptarlas o rechazarlas, de acuerdo con las fechas establecidas: hasta el jueves y del 13 al 16 de agosto. Si el postulante no la acepta, en los días indicados, el sistema la asumirá como rechazada.



Si lo hace, el chico deberá contactarse con la universidad en la cual obtuvo su cupo para realizar el trámite de matrícula. Entre los jóvenes hay expectativa. Las carreras numéricas le apasionan a Gabriel Gordillo, de 17 años, quien postuló en la Universidad Central. Matemática Pura, Física, Ingeniería Matemática, Petróleos y Mecánica fueron las opciones que escogió para prepararse.



Realizó la postulación el primer día, el lunes 31 de julio, desde su vivienda. Él considera que entrará en el primer intento ya que en las evaluaciones Ser Bachiller alcanzó 850 puntos. Conoce cómo se deben realizar los trámites y desde hoy temprano se conectará a Internet para ver qué opción le resultó favorable.



Si no ingresa, el exdirigente estudiantil rendirá nuevamente la prueba hasta acceder a la facultad que anhela estudiar. Por el contrario, Polette Mendoza, de 18 años, aceptará el cupo en cualquiera de las profesiones que aplicó. Ingeniería Civil y Psicología Clínica fueron sus prioridades. Le siguen Enfermería, Ingeniería Ambiental y Laboratorio Clínico. Ella postuló únicamente en la Universidad Central en la jornada matutina. Ingresó sus datos en el sistema el primer día de postulación.



Obtuvo una nota de 782 en el Ser Bachiller. Este resultado le causa nervios, porque quiere acceder inmediatamente al plantel. Si no lo consigue, apostará por Enfermería en un instituto técnico. Procesos específicos En el país hay siete universidades que manejan procedimientos de admisión propios, explicó Augusto Barrera, secretario de Educación Superior. Estas son la Escuela Politécnica del Litoral (Espol), la Universidad de las Artes (Uniartes), la de Cuenca, la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (Espoch), la Técnica de Machala, la Estatal de Milagro y la Universidad Nacional de Educación (Unae).



Mario Dután trabaja en la Coordinación de Gestión Académica de Grado de la Unae, ubicada en Azogues (Cañar). Explica que el resultado de la prueba Ser Bachiller representa el 70% del porcentaje para ser admitido. El 30% queda a discreción de la Unae al ser de categoría A. Como parte de ese 30% se promedia el programa de admisión, de 20 horas de duración, que deben seguir los interesados en ingresar.



560 jóvenes lo hicieron y hay plazas para 455. Las clases comenzarán allí el 2 de octubre. En el caso de los centros superiores de categoría B, como la Universidad de Guayaquil, el 80% corresponde a la evaluación y el resto a la discreción del centro superior. Su vicerrector de Formación Académica, Fernando Sandoya, dice que en el próximo ciclo se implementará ese proceso de admisión. Será una evaluación ‘on line’ para el ingreso.



De momento solo se toma en cuenta la nota del Ser Bachiller para los nuevos estudiantes. Si los chicos no alcanzan un cupo, irán a los cursos de nivelación. En ese sentido, la Universidad de Guayaquil prepara los profesores para los aspirantes de los propedéuticos. La fecha de inicio será el próximo 16 de octubre. Entre tanto, los estudiantes escogieron sus opciones de carrera hasta la medianoche del viernes anterior.



Con registro al martes 1 de agosto, la Senescyt indicó que las más demandadas fueron Enfermería, Medicina, Administración de Empresas y Derecho (ver cuadro). Eso no le preocupa a Jennifer Basantes, cuyo anhelo es ingresar a la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador. Esta mañana, ella tiene previsto levantarse temprano para revisar en su computadora si accedió o no a esa carrera. Si no lo consigue, se inscribirá en cualquiera de las otras opciones que aplicó. No quiere perder tiempo y prefiere estudiar lo más pronto posible.





Lo que debe saber



No existe un puntaje mínimo para postular a una carrera. La asignación de los cupos se realiza de manera automática en función de parámetros:



Uno es el puntaje promedio obtenido de la nota del Ser Bachiller más el proceso de admisión a la universidad. Mientras más alto sea, el aspirante tiene más probabilidad de acceder a un cupo.



También toma en cuenta los cupos disponibles y la demanda por carrera.



El puntaje tiene una vigencia de dos períodos, siempre y cuando, no se acepte un cupo. Si rindió el examen en julio de 2016 o en marzo de este año sí podrá postular.