Alumno amenaza de muerte a maestra para que lo apruebe en un examen

Una profesora de Física del nivel secundario de Buenos Aires (Argentina) recibió amenazas de muerte que incluyeron una carta con una bala, de parte de un alumno no identificado para que lo apruebe en una mesa examinatoria, relató la docente este martes 21 de febrero de 2017.

“Me envió una carta con una bala 9mm advirtiéndome que si no aprobaba a todos iba a matarme y a incendiar mi casa si hacía la denuncia” , explicó la docente de 50 años, profesora en un colegio privado y religioso de La Plata, 60 km al sur de Buenos Aires, adonde asisten en su mayoría niños de clase media.



La mujer relató que las amenazas incluyeron “un recordatorio ayer (lunes) cuando entraron al colegio y dejaron pintado en la pared mi apellido recordándome que hoy era la fecha del examen”, dijo María Marta Adam a la prensa local.



“Le informo que necesito aprobar Física el 21 de febrero sí o sí para no repetir y cuento con usted. Voy a estar listo para todo”, advertía el alumno en una de las misivas anónimas.



“Estuve pasando varias veces por tu casa y ya sé a qué hora llegas y te vas, quién entra y quién sale (...) tenemos varios bidones de nafta para incendiar tu casa cuando estés más indefensa, durante la noche”, dice una de las cartas.



La docente resolvió no presentarse a tomar la prueba al considerar que no estaba “en condiciones de ser objetiva” debido a las amenazas.



La mesa examinatoria fue conducida por otros docentes que aprobaron a dos alumnos y desaprobaron a los otros diez que se presentaron, informaron este martes fuentes del ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires. La profesora está bajo custodia policial.



Los docentes, especialmente de las grandes ciudades de Argentina, tanto de nivel primario como secundario, vienen denunciado una escalada de violencia en las aulas que incluye agresiones verbales y físicas de parte del alumnado y también de sus padres.



Se han registrado casos de alumnos que ingresaron con armas blancas y de fuego a la escuela y peleas dentro y fuera de los establecimientos que son filmadas y luego divulgadas en las redes sociales.

La Dirección General de Educación de la provincia de Buenos Aires impulsó el año pasado un proyecto de ley para penar a quienes insulten, hostiguen o agredan a los maestros con arresto de 5 a 30 días y multas de hasta 6 000 pesos (USD 375).