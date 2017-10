Alumnas de academia de ballet denuncian que fueron víctimas de violencia sexual

La Comisión Ocasional de la Asamblea Nacional que analiza casos de abuso sexual contra niños y adolescentes, Aampetra, recibió la visita de un grupo de chicas que afirman haber sido víctimas de violencia sexual en una academia de ballet, en Quito.

Eso ocurrió la mañana de este martes 17 de octubre del 2017. "A raíz de lo que comenzó con lo de Aampetra, tenemos 10 casos más reportados. Por lo tanto hay otra subcomisión que los trata", precisó Silvia Salgado, presidenta de la Mesa.



El hecho con el que menos información se cuenta -añadió Salgado- es el de esa academia. La razón: las instituciones de ese tipo no son reguladas y no son parte del sistema de educación.



En ese sentido, ella manifestó que existe una denuncia en la Fiscalía y hay aproximadamente cien adolescentes que sufrieron supuesto acoso y violación allí.



La mañana de hoy, a la Asamblea acudieron tres chicas, quienes dijeron que fueron víctimas. Una de ellas manifestó que sufrió acoso desde cuando tenía 16 años.



Presentó una denuncia, pero el caso fue archivado y "me quedé indefensa". También dijo que fue amenazada.



Luego, ella logró contactarse con otras chicas que afirmaron ser víctimas de la misma persona. "Solicito que nos ayuden con la defensa y en establecer regulaciones para academias de aprendizaje e instituciones profesionales donde estas cosas ocurren y no existe una fiscalización al respecto".



Dijo que no la apoyaron las autoridades y que incluso se comunicó con el Ministerio de Justicia para pedir colaboración y la Fiscalía General sin obtener respuestas.



Otra chica indicó que el instructor se aprovechaba de su pasión por el ballet para hacerles daño. Luego, tras receptar más quejas, las chicas se unieron en redes sociales y lograron que al maestro le sacaran de la academia en dónde trabajó.



El padre de familia de una chica también estuvo en la Legislatura. Pidió que se investigue a la directora de la academia en la que se reportaron esos hechos.



Salgado ratificó su apoyo a las víctimas de este caso. Los otros legisladores coincidieron que, en la actualidad, niños y adolescentes acuden a cursos de todo tipo para ocupar su tiempo libre y es inconcebible que allí se den agresiones.

También que esa clase de academias sean reguladas por las autoridades.